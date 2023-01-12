Mauricio Mancera rompe en llanto tras cumplir sueño junto a Ricardo Peralta.

Dicen que los sueños son para ser cumplidos y que hay que hacer todo lo posible para alcanzarlos. Y el claro ejemplo de esto es Mauricio Mancera, quien lo logró junto a Ricardo Peralta.

Los exparticipantes de MasterChef Celebrity han estado visitando algunos países tras su participación en la Cocina más Famosa de México y compartiendo esta experiencia en sus respectivas redes sociales. Actualmente se encuentran en Europa y el hecho ha generado toda una ola de comentarios positivos en redes sociales.

¿Cuál es el sueño que pudo cumplir Mauricio Mancera junto a Ricardo Peralta? Uno de los destinos que han visitado es Noruega y en el país nórdico Mauricio pudo cumplir uno de sus más grandes sueños: ver en vivo y a todo color la aparición de las impresionantes auroras boreales.

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Recientemente, compartieron con sus seguidores lo que significó vivir ese sueño. Si bien, Mauricio deseaba realizarlo desde hace ya tiempo, Ricardo Peralta pudo ser partícipe de la emoción que sintió su excompañero del reality.

¿Cómo fue esta experiencia para ambos?

En algunas de las imágenes se observa a los conductores al aire libre y de fondo se aprecian a las auroras boreales. Mancera compartió que fue toda una aventura lograr ese sueño que ha tenido toda su vida, pues no traía licencia de conducir, por lo que no pudieron rentar un coche que los trasladara hasta la cabaña que rentaron en un sitio aislado.

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Como se observa en las fotografías ambos pasaron un gran momento e incluso Mauricio Mancera lloró en diversas ocasiones por la emoción por haberlas visto, tras haber pasado toda una travesía para llegar hasta ahí.

Por su parte, Ricardo Peralta aseguró que la experiencia fue increíble y que gracias a que "ocurrió un milagro" las contempló al lado de su amigo, por lo que queda claro que este viaje ha sido una experiencia única para ambos.