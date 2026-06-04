Mauricio Ochmann habla abiertamente sobre su relación actual con Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a dominar los titulares, en especial después de que anunciaron una película juntos, una noticia sorprendente para ambos, considerando que los actores ya llevaban alrededor de 6 años separados.

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Ante el gran movimiento que se ha generado, el reconocido actor decidió hablar abiertamente sobre la relación actual que mantiene con la hija de Eugenio Derbez, aclarando todas las dudas.

¿Qué pasó con Mauricio Ochmann?

En un reconocido programa de espectáculos, Mauricio Ochman fue cuestionado sobre la relación actual que mantiene con Aislinn Derbez, madre de su hija. Ante esas preguntas que podrían resultar incómodas, el artista no se quedó callado y decidió hablar sobre el tema.

Aunque ya se separaron, aún siguen juntos, ya que ellos hacen un equipo dentro de la crianza de la pequeña con la finalidad de darle bienestar a la menor, por lo que son una familia. Incluso recalcó que ambos mantienen una buena comunicación y admiran su trabajo mutuamente.

Claramente ya no son pareja, pero son capaces de dejar de lado esa situación y sus diferencias para seguir compartiendo momentos por el bien de su hija, siendo un claro ejemplo de la responsabilidad que tienen en la crianza de la pequeña y el respeto mutuo.

¿Por qué se divorció Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se divorciaron oficialmente en el 2020, una noticia inesperada, debido a que veíamos a la pareja muy contenta, demostrando su cariño en redes sociales o en eventos públicos.

Se menciona que el motivo de su separación fue porque ambos perdieron su individualidad dentro del matrimonio por intentar complacer al otro, afectando la dinámica que manejaban; así lo mencionaron ambos actores, quienes desmintieron que hubiera sido por falta de amor o por problemas derivados de un reconocido programa.

Aunque el divorcio para ellos fue algo doloroso, fue una decisión que Aislin respetó de Mauricio; aun así, es posible ver que mantienen una relación actual de respeto y cariño, ya que siguen apareciendo juntos en eventos o proyectos.