Así reaccionó Melanie Carmona al nuevo noviazgo de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal y Cibad Hernández conforman una de las parejas que más miradas se llevan en la actualidad. Es que la cantante es once años mayor que el creador de contenido por lo que los medios de comunicación no dejan de investigar este noviazgo, e incluso han llegado a consultarle a su hija Melanie Carmona.

La vida privada de Alicia Villarreal volvió a quedar en el centro de las miradas cuando, hace semanas atrás, confirmó que le había dado una nueva chance al amor. La artista dio a conocer a su nuevo novio luego de confirmar su separación del productor musical Cruz Martínez.

¿Quién es el nuevo novio de Alicia Villarreal?

Como se mencionó, la intérprete de “Te equivocas” presentó en sociedad a Cibad Hernández como quien ha logrado conquistar su corazón. Este noviazgo llega luego de haberse separado de Arturo Carmona, en una primera instancia, y de Cruz Martínez, recientemente.

Junto al creador de contenido, la cantante se muestra muy feliz y compartiendo momentos juntos. Alicia Villarreal y Cibad Hernández aparecen en distintas publicaciones en redes sociales en donde queda en claro que la relación está en su mejor momento.

¿Qué dijo, Melanie Carmona, la hija de Alicia Villarreal, al respecto?

Mientras las redes sociales y los medios de comunicación siguen de cerca lo que sucede con este par de enamorados, quien fue entrevistada al respecto fue Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal. Fue en el programa “Siéntese quien pueda” que la modelo de 26 años afirmó conocer ya al nuevo novio de su madre.

Al ser consultada sobre qué puede opinar de la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández, la joven se limitó a responder “Nada. ¿Qué se puede opinar?”. De todas maneras, Melanie Carmona dijo un “sí, ya” confirmando que su madre ya le presentó al creador de contenido, aunque afirmó que “no lo conozco para saber todo” y desmintió que sus hermanos estén apenados por las publicaciones de su madre junto a Cibad Hernández.