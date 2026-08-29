Priscila Arias “La Fatshionista” recibe FUERTES críticas en redes por usar famoso medicamento para bajar de peso: “Llevo un año usandolo”

A través de sus redes sociales, Priscila Arias, mejor conocida como "La Fatshionista” ha recibido diversas críticas por parte de los internautas, esto debido a que la influencer mencionó que se encuentra tomando Ozempic, un medicamento famoso por controlar el apetito, mismo que ella juzgó durante algunos años.

¿Qué dijo Priscila Arias "La Fatshionista" sobre su consumo de ozempic?

La famosa creadora de contenido dió a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales que por 3 años criticó fuertemente el “ozempic”, sin embargo lleva un año usandolo. De acuerdo con la influencer, el medicamento GLP1 es un fármaco creado para la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Priscila explicó que fueron sus dos médicas de cabecera; Mariana Robles y Bernadette Rivas, mismas que trabajan desde una perspectiva no peso centrista, quienes le recomendaron dicho medicamento por lo que la influencer se interesó en aprender un poco más del tema.

De acuerdo con "La Fatshionista" durante el primer mes que lo consumió noto grandes cambios en su nivel de saciedad e incluso mencionó que si por alguna razón ingería alimentos de más notaba malestares estomacales. Sin embargo, algo que recalcó fue que el uso del medicamento le dió más energía y ganas de trabajar. La influencer mencionó que su estado de salud se encuentra muy bien ya que recientemente se hizo estudios médicos aunque dejó claro que no está promoviendo el uso del medicamento ya que todos los cuerpos son distintos por lo que cada persona debe consultar con sus médicos. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones la influencer ha recibido fuertes comentarios pues comentarios como “Considero que si es contradictorio a todo el mensaje que dabas”, “Lo tomas por salud seguramente jaja”, “Unas disculpas a las influencers que criticaste duramente por tomar medidas en su salud no estaría mal”, “Me desilusionaste”, son solo algunos de los que hay en el video de la influencer.

¿Quién es Priscila Arias "La Fatshionista"?

Priscila Arias, mejor conocida como "La Fatshionista" es una reconocida creadora de contenido, modelo y activista mexicana enfocada en temas de diversidad corporal. Destaca por su humor particular así como por hacer videos de maquillaje. Es ex integrante del famoso podcast “Seis de Copas” y actualmente cuenta con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales por lo que ha logrado consolidar una gran comunidad.