MasterChef 24/7: ¿Qué beneficios tiene el plátano macho?

El plátano macho es un alimento capaz de transformar tanto un platillo salado como un postre de alta repostería. A diferencia del plátano Tabasco, esta variedad cambia radicalmente su perfil de sabor y textura conforme madura, ofreciendo bondades nutricionales únicas según la etapa en la que se utilice.

Desde la perspectiva médica y culinaria, este ingrediente destaca como una alternativa sumamente nutritiva frente a otros carbohidratos tradicionales como el arroz blanco. Aquí en MasterChef 24/7 te lo explicamos a detalle.

¿Cómo se puede comer el plátano macho?

De acuerdo con datos del Gobierno de México, este alimento se puede consumir en todo su ciclo de maduración:

Verde: Rico en almidón, posee una firmeza similar a la de la papa. Es ideal para preparar sopas, bases de pizza o frituras.

Semimaduro (amarillo parejo): Su textura es idónea para machacar y elaborar tortitas saladas.

Maduro (cáscara con manchas oscuras): Desarrolla notas dulces perfectas para acompañar guisados salados como el pollo costeño o los tradicionales plátanos fritos.

Completamente maduro (cáscara negra): En su punto máximo de dulzor, funciona como base natural para hornear brownies y pasteles.

¿Cuáles son los beneficios del plátano macho?

Especialistas en nutrición destacan que el plátano macho supera al arroz en densidad nutricional. Una taza de plátano verde cocido aporta cerca de 7 gramos de fibra (el 25% del requerimiento diario), frente a menos de un gramo en el arroz. Además, es una fuente sobresaliente de potasio, magnesio, antioxidantes (flavonoides) y vitaminas A, C y K.

Su mayor valor en estado verde radica en el almidón resistente, un tipo de fibra que no se digiere fácilmente, según datos compartidos por Consumer Reports. Esto ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, promueve la saciedad y alimenta la microbiota intestinal. En su etapa amarilla, aunque aumenta su nivel de azúcares (215 calorías por taza), se concentran aún más sus minerales.

Para disfrutar de platillos tradicionales como los patacones o el mofongo sin comprometer la salud cardiovascular, la recomendación de los expertos es utilizar la freidora de aire o el horneado, logrando una textura crujiente sin calorías ni aceites añadidos.

