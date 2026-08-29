MasterChef 24/7: ¡Que viva México! 5 antojitos mexicanos para celebrar las Fiestas Patrias

México se prepara para celebrar las Fiestas Patrias durante septiembre, cuando las calles, casas y restaurantes se llenan de los colores de la bandera, música y, por supuesto, deliciosos platillos. En MasterChef 24/7, la cocina tradicional ha demostrado que es capaz de conquistar hasta los paladares más exigentes. Por eso, si estás buscando opciones de antojitos, estas cinco recetas son una excelente alternativa.

MasterChef 24/7: 5 antojitos mexicanos para celebrar las Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para reunirse con familiares y amigos alrededor de la mesa. Y aunque existen muchos platillos que pueden formar parte de una cena mexicana, los antojitos mexicanos son una alternativa práctica, deliciosa y muy versátil.

Estas fueron las degustaciones de los Chefs de este segundo reto de MasterChef 24/7

Estas son 5 opciones tradicionales y llenas de sabor:

1. Tostadas

Crujientes, sencillas y llenas de sabor, las tostadas son perfectas para compartir durante las Fiestas Patrias.

Una de las versiones más tradicionales lleva frijoles, lechuga, crema, queso y alguna proteína, como tinga de pollo, pata o carne deshebrada. El secreto está en conseguir una tostada suficientemente crujiente para soportar todos los ingredientes sin perder su textura.

2. Sopes

Son uno de los antojitos mexicanos más versátiles. Se preparan con masa de maíz, blanca, amarilla o azul, y se caracterizan por tener los bordes ligeramente levantados, lo que permite colocar diferentes ingredientes encima.

Puedes prepararlos con frijoles refritos, carne deshebrada, pollo, chorizo, queso, lechuga, crema y salsa. Para una celebración mexicana, puedes hacer una variedad de sopes y dejar que cada invitado los prepare a su gusto.

3. Quesadillas

Otro clásico de la cocina mexicana y una opción ideal cuando se busca preparar algo delicioso sin complicarse demasiado.

Además del tradicional queso, puedes rellenarlas con flor de calabaza, huitlacoche, champiñones, chicharrón prensado o tinga. Acompáñalas con una buena salsa mexicana y tendrás un antojito perfecto para celebrar el mes patrio.

4. Gorditas

Son una excelente alternativa para una comida mexicana. Su característica principal es que pueden rellenarse con diferentes guisos, lo que las convierte en un platillo muy completo.

Entre las opciones más populares están las gorditas rellenas de chicharrón, frijoles, requesón o algún guisado de carne. Puedes servirlas con salsa verde o roja, cebolla y cilantro.

5. Esquites

Son uno de los antojitos mexicanos más populares y una opción perfecta para disfrutar durante las Fiestas Patrias. Se preparan con granos de elote cocidos, generalmente acompañados de epazote, cebolla y chile.

Para servirlos, puedes agregar mayonesa, queso rallado o desmoronado, limón y chile en polvo, aunque cada región y familia tiene su propia manera de prepararlos. También puedes darles un toque diferente incorporando ingredientes como chicharrón, tuétano o alguna salsa casera.

Además de ser fáciles de preparar, los esquites son ideales para servir como entrada o botana en una reunión mexicana.|Canva

Desde unos sopes con todos sus complementos hasta unos esquites recién hechos, estas recetas permiten disfrutar algunos de los sabores más tradicionales de México y ponerle un toque muy especial a la celebración. Así que ya lo sabes: prepara los ingredientes, enciende la estufa y ¡que viva México! al estilo de MasterChef 24/7.