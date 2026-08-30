¡De impacto! La Chef Zahie muestra la lesión que sufrió y la dejó unos días fuera de MasterChef 24/7

La Chef Zahie Téllez sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar cómo luce actualmente la lesión que sufrió en el pie y que la obligó a tomarse unos días de recuperación, mientras continúa con sus actividades profesionales y su participación en MasterChef 24/7, que llega a la Gran Final este domingo 30 de agosto. A través de un video, la jueza compartió parte de su rutina diaria y aprovechó para mostrar la forma en la que debe cuidarse.

La jueza de MasterChef 24/7 ha debido presentarse en el programa sentada para no lastimar más su pie.|TikTok @masterchefmx

MasterChef 24/7: La Chef Zahie revela cómo se ve su pie después de la lesión

Con el pie todavía en recuperación, la Chef Zahie explicó que la lesión ocurrió en el quinto metatarsiano, uno de los huesos que se encuentran en la parte media del pie. “Ya me levanté 20 minutos de hielo”, contó la mientras mostraba cómo había quedado su pie después de la lesión. Aunque aseguró que la inflamación había disminuido, la zona todavía luce morada.

La jueza de MasterChef México 2026 también reveló que su recuperación está contemplada para alrededor de ocho semanas, por lo que tendrá que continuar con los cuidados necesarios mientras retoma poco a poco sus actividades. Recordemos que hace alredor de 15 días la experta culinaria contó que al ir corriendo se dobló el pie y sufrió la fractura.

A pesar de la lesión, la Chef dejó claro que no piensa detener completamente su rutina. Después de desayunar, se preparó para comenzar su jornada y contó que tenía que arreglarse antes de salir a trabajar. Más tarde, se dirigió a su restaurante Vera, que inauguró el pasado lunes 24 de agosto y posteriormente acudió a las instalaciones de TV Azteca para participar en MasterChef 24/7.

“Ya voy camino al restaurante y después MasterChef”, comentó durante el recorrido. La chef también mostró algunos momentos más relajados de su día, incluyendo las porras y muestras de cariño que recibe de Alex, su estilista, además de las bromas relacionadas con su maquillaje, peinado y accesorios.

Zahie presume una visita a Vera, su nuevo restaurante en CDMX

Durante su día, la Chef Zahie también visitó Vera, restaurante que inauguró en la zona sur de la Ciudad de México. “El lugar, el ambiente, la cocina abierta es un sueño”, expresó Leo, el maquillista de la jueza del reality de cocina, quien también mencionó que el tiramisú fue uno de los favoritos.

Aunque la recuperación ha cambiado temporalmente su rutina, aprovechó el video para mostrar su lado más espontáneo. Entre maquillaje, peinados, restaurantes y sus compromisos con MasterChef 24/7, la chef dejó claro que continúa activa mientras espera recuperarse por completo de la lesión.

Por ahora, deberá continuar con el proceso de recuperación y cuidar el pie para poder volver a sus actividades con normalidad. Su regreso al reality se dio a los pocos días de su fractura, y aunque este viernes no se presentó, dejó en sus redes el clip para consentir a sus fans. "Para que no me extrañen hoy, les dejo un pequeño vídeo blog de cómo son mis días últimamente", escribió.

Este domingo 30 de agosto es la Gran Final de MasterChef México 2026 y se espera que la jueza, que ha vistó a decenas de cocineros llegar hasta el último reto, se presente en el programa y deguste los platillos que serán preparados por los cuatro finalistas: Lancer, Ixdit, Flor y Claudia.