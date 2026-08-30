MasterChef 24/7: ¿Cómo se hace el adobo para los pambazos del 15 de septiembre?

De cara a las fiestas patrias, la cocina tradicional mexicana toma el centro de la escena tanto en los hogares como en los retos de alta exigencia de MasterChef 24/7. Dentro de la amplia variedad de antojitos de temporada, el pambazo destaca como un ícono indiscutible.

El éxito de este platillo no reside únicamente en el relleno de papa con chorizo, sino en la intensidad, tersura y sazón del adobo rojo que baña el pan antes de pasarlo por el comal. A continuación, te presentamos el paso a paso para elaborar esta salsa y armar una versión impecable en casa.

¿Cómo se hace el adobo para los pambazos?

Para lograr una salsa suave que impregne el pan sin desbaratarlo, el secreto está en la correcta hidratación y en colar la preparación:

Calienta dos tazas de caldo de pollo fino. En paralelo, remoja chiles guajillo desvenados y un par de chiles de árbol en agua hirviendo hasta que queden completamente suavizados.

Pasa los chiles suaves a la licuadora junto con una taza del caldo caliente. Licúa a máxima velocidad hasta obtener una mezcla tersa. Pasa la preparación por un colador fino para retirar hollejos o semillas, reservando el adobo denso en un recipiente amplio.

Preparación del relleno y armado final

En una sartén con aceite bien caliente, fríe cubos de papa hasta que doren ligeramente. Agrega chorizo picado y cebolla fileteada, cocinando a fuego medio hasta que el embutido libere sus grasas naturales e integre su sabor con la papa. Ajusta de sal al gusto.

Sumerge cada pieza de pan blanco para pambazo en el adobo caliente, asegurando que la corteza quede totalmente roja sin llegar a remojarse de más.

Pasa el pan barnizado por una sartén con un poco de aceite para sellar el adobo. Rellena generosamente con la mezcla de papa y chorizo.

Agrega a cada pambazo lechuga romana recién picada, crema ácida fresca y queso blanco. Sirve de inmediato para disfrutar.

