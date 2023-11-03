Grupo Frontera celebra que muchos artistas quieran grabar con ellos

El Grupo Frontera regresó a la Perla Tapatía y literalmente enloqueció a todos sus seguidores que abarrotaron este jueves el Palenque de Las Fiestas de Octubre. Previo a su presentación, la agrupación compartió cómo disfruta que hoy en día la mayoría de los artistas quieran grabar con ellos.

¿Qué dijo Grupo Frontera?

En charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Adelaido Solís, vocalista de Grupo Frontera, dijo que: “Es algo que nos da mucho orgullo porque nosotros admiramos a esos artistas. La verdad estamos dispuestos a grabar con cualquier artista”.

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¿Cómo fue grabar con Bad Bunny?

Grupo Frontera también reveló cómo fue grabar uno de sus temas más populares con un artista de la talla de Bad Bunny. “Él solo trajo el flow y hasta nos sorprendió. Es una canción que la verdad hasta ahorita es el reto más grande que hemos tenido porque es un artista de un diferente género, muy muy diferente y que la verdad no hace duetos con cualquiera, entonces fue un shock para nosotros”.

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¿Grupo Frontera tiene sorpresas para 2024? Además de colaboraciones con Carín León, Matisse y Santa Fe Klan, Grupo Frontera espera sorprender en el 2024 con un tema que grabaron con otro artista de la talla de Bad Bunny.

“Se van a quedar con la boca abierta… No podemos decir absolutamente nada pero lo único que podemos decir es (que el artista) de la altura de Bad Bunny”, declararon los integrantes de Grupo Frontera.

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Después de triunfar en el Zócalo de la CDMX, la agrupación adelantó que su próxima meta es conquistar Sudamérica y Europa. “Nos gustaría mucho Viña del Mar, sería un honor irnos a Sudamérica, romper un estadio por allá e igual tenemos aspiraciones de ir a Europa”.

¿Grupo Frontera tiene rivalidad con Peso Pluma?

Por último, Grupo Frontera desmintió una supuesta rivalidad con Peso Pluma. “Nosotros somos bien amigos, de hecho, con todos los que hemos grabado hasta el día de hoy. Ahorita acabamos de conocer a Santa Fe Klan y automáticamente se hizo nuestro camarada”. Fue justamente Santa Fe Klan quien figuró como su invitado en el Palenque de Las Fiestas de Octubre.