Natanael Cano de LUTO: preocupa a fans tras perder a un ser querido y guardar silencio

Durante las últimas horas los seguidores y fans del intérprete de corridos tumbados Natanael Cano han expresado sentir preocupación por él luego de que se diera a conocer que se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una de las personas más importantes de su vida, su abuelo quien era conocido como: “Tata Don Mike".

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¿De qué murió el abuelo de Natanael Cano?

Este 20 de agosto fue cuando se confirmó el fallecimiento del abuelo del cantante. Sin embargo, no se ha informado públicamente cuál fue la causa de muerte de “Tata Don Mike”, hasta el momento la única información con la que se cuenta es que el deceso habría sido confirmado a través de redes sociales por parte de la hermana de Natanael, Daneiry Cano, durante la publicación colgó un emotivo mensaje de despedida para su abuelo: “Ya estás descansando y sé que te encuentras en un mejor lugar, siempre en nuestros corazones tata Don Mike”.

Según la imagén que ha comenzado a circular en redes donde se confirma el deceso muestra las manos del adulto entrelazadas mientras que son tomadas por la de Daneiry.

¿Cómo ha reaccionado Natanael Cano?

Hasta el momento Natanael Cano no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su abuelo, asimismo, usuarios reportan que no ha hecho alguna publicación entre comentarios para saber cómo se encuentra. Por otra parte, hay seguidores que indican que es probable que no se pronuncie en las próximas horas debido a que él quiere atravesar este proceso de manera privada y solo con sus familiares.

La noticia llega en un momento importante para el cantante, quien se prepara para el lanzamiento de Natanael Cano, Vol. 1, programado para el 27 de agosto de 2026, pues cabe recordar que durante varias publicaciones así como en presentaciones el artista habría expresado públicamente la importancia y amor que tenía hacía su abuelo.