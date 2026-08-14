TV Azteca de luto: Muere querido actor de telenovelas tras sufrir un derrame cerebral

TV Azteca se viste de luto. Muere el querido actor de telenovelas Román Walker Medina, tras sufrir un derrame cerebral. El artista, quien apareció en diversos melodramas como “Dos chicos de cuidado en la ciudad” y “Cambio de Vida”, perdió la vida la noche del jueves, 13 de agosto, luego de permanecer varios días hospitalizado.

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¿De qué murió el actor Román Walker Medina?

De acuerdo a un breve comunicado emitido por el hermano de Román, Willy, el actor de telenovelas llevaba días hospitalizado a causa de “un derrame cerebral y varias complicaciones”; por lo que pidieron oraciones a sus seguidores, familiares y seres cercanos. Lamentablemente, su estado de salud no mejoró y el artista falleció la noche del jueves, 13 de agosto. El último adiós a Román Walker Medina se llevará a cabo este mismo viernes, 14 de agosto, en una funeraria en Culiacán, Sinaloa, para después dirigirse al principal cementerio de Navolato.

| Crédito: Instagram (Claudia Peralta)

¿Quién era el actor Román Walker Medina?

Oriundo de Navolato, al oeste de Culiacán, Sinaloa, Román Walker Medina destacó por aparecer en algunos melodramas de TV Azteca.

El artista estudió Actuación y Dirección escénica, carrera en la que adquirió las bases necesarias para desarrollar una exitosa trayectoria en el mundo del teatro y la televisión. Entre las series y telenovelas de las que formó parte, se encuentran títulos como “Dos chicos de cuidado en la ciudad” (2003), “Cambio de Vida” (2007) y “Las Aparicio” (2010). También participó en obras de teatro como “True West” y “Sin norte”.

Román llevó su pasión por la actuación al terreno de la enseñanza, pues también fue profesor de artes escénicas en diversas instituciones educativas y culturales en la Ciudad de México y su natal Sinaloa. Sin duda, una gran pérdida para el medio del entretenimiento y la comunidad estudiantil.

Descanse en paz, Román Walker Medina.