TRAGEDIA: Muere bebé de famoso cantante, tras 4 días de nacido. “No sentiré un dolor mayor que éste”

El cantante colombiano Dekko y su esposa, Natalia Angulo, se encuentran viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida: ambos dieron a conocer la muerte de su bebé, tan solo 4 días después de haber nacido. Hasta el momento no han dado mayor información sobre la causa del fallecimiento, pero sí compartieron mensajes desgarradores sobre la noticia.

"Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos. Quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste", escribió el intérprete originario de Barranquilla. "No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para qué, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que éste".

El famoso cantante, cuyo nombre real es Daniel Esquiaqui, compartió una fotografía de su bebé. Natalia Angulo también hizo una dolorosa publicación en Instagram, acompañada de una foto en blanco y negro que muestra el pie de su hijo. "Gianluca: fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros", escribió ella. "Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad".

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Cuántos hijos tiene Dekko

El cantante, quien tiene cerca de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, ya se había convertido en papá desde 2025. Fue a mediados de septiembre que se dio a conocer la noticia en redes sociales de que ya había nacido Pierina, primera hija de la pareja conformada por Natalia Angulo y Dekko.

En sus cuentas de Instagram, ambos habían anunciado con mucha ilusión que esperaban otro hijo. Habían publicado diversas sesiones de fotos de ellos con Pierina, donde ya era visible el 'baby bump' de Natalia. A finales de julio también mostraron imágenes del baby shower que celebraron para Gianluca.