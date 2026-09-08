Salma Hayek festeja sus 60 años con impactantes fotos: así luce antes y después de ser famosa

Salma Hayek festejó este septiembre su cumpleaños número 60 con una serie de fotos al natural en la playa, dejando a sus miles de seguidores con la boca abierta, especialmente por lo joven y reluciente que luce. Algunos la recordaron como era antes de ser famosa y aplaudieron la manera en la que celebró esta fecha tan importante. Aunque su cumpleaños fue el pasado 2 de septiembre, ella publicó las imágenes este lunes 7 de septiembre.

“60 y agradecida”, escribió en el título de la publicación de Instagram, donde posa junto a las olas de la playa. El post consiguió, hasta ahora, más de 780 mil “me gusta” y comentarios positivos que celebran junto con ella su cumpleaños. “Siempre icónica”, “Feliz cumpleaños, preciosa” y “Te ves feliz” fueron algunas de las opiniones.

¿Cómo se hizo famosa Salma Hayek?

Salma Hayek, actriz veracruzana, inició su carrera a los 19 años, cuando participó en varios comerciales para marcas importantes. Luego, saltó a la fama al protagonizar sus primeras telenovelas y películas, como “Teresa” y “El callejón de los milagros”.

En busca de más oportunidades laborales, Hayek se mudó a Los Ángeles y, aunque su inglés no era perfecto, consiguió papeles importantes en Hollywood que ahora son difíciles de imaginar en otra actriz. “Frida”, una representación de la artista Frida Kahlo, la llevó a conseguir una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

En los últimos años, Salma Hayek ha conseguido papeles relevantes en Hollywood, como “Eternals”, de Marvel, y “Magic Mike: el último baile”. También abrió su propia casa productora, Ventana Rosa, con la que ha producido varias series de televisión, como la nueva versión de “Como agua para chocolate”, “Santa Evita” y “Monarca”.

¿Quién es el esposo de Salma Hayek y quiénes son sus hijos?

Salma Hayek tiene como esposo al empresario y millonario francé, François-Henri Pinault. Ambos se casaron desde el 2009 y tienen un hija juntos llamada Valentina Paloma Pinault, quien nació en 2007.