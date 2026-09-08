Ideas DIY: recicla las corcholatas y transfórmalas en increíbles objetos

Aún hay bebidas que conservan las corcholatas por lo que si eres de los que guardan estos elementos pues tenemos las mejores opciones para que las recicles. Estas pequeñas piezas son ideales para poder crear diferentes objetos decorativos muy interesantes.

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Estos elementos te permitirán realizar varios elementos para decorar tu casa sin necesidad de gastar mucho dinero. Pon manos a la obra y comienza a crear grandes objetos.

¿Cómo reciclar las corcholatas?

Haz unos aretes con corcholatas recicladas

Lo que puedes hacer es transformar las corcholatas en artes. Lo que tienes que hacer es limpiar bien las piezas y decorar la parte frontal con pintura acrílica, esmalte de uñas, pequeñas ilustraciones o algún diseño que te guste. Una buena idea es conservar el logotipo de la bebida.

El siguiente paso es realizar un pequeño orificio en la parte superior de cada corcholata y colocar una argolla metálica para que puedas conectar el gancho de arete. Para algo más llamativo puedes agregar cuentas, dijes pequeños o cadenas.

Esta es una gran idea creativa.|Pinterest

Conviértelas en imanes para el refrigerador

Otra opción es convertirlo en pequeños imanes para poder decorar tu refrigerador y poder mantener a la vista fotografías, notas o listas de pendientes. Además, esta es una gran idea porque podrás personalizarlo.

El procedimiento es pintar la parte frontal de la corcholata o colocar una pequeña impresión, fotografía o ilustración. Luego vas a pegar un imán en la parte posterior con un adhesivo resistente. Puedes hacer varias con diferentes diseños y crear una pequeña colección de imanes reciclados para tu refrigerador.

Llaveros personalizados

Otra alternativa divertida es realizar llaveros personalizados ya que puedes aprovechar su forma y decorar el interior con fotos pequeñas, dibujos o lo que más desees. Para poder hacerlo tienes que colocar una argolla para llavero y asegurarte de que quede bien cerrada. Luego decora el interior y listo obtendrás un llavero muy original.