Muere Miss Austria de forma INESPERADA a los 22 años de edad; nadie había ocupado su lugar por dos años

La industria del modelaje, las pasarelas y la belleza se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de la actual Miss Austria, Lucia Sisic, a los 22 años de edad. Esta noticia ha conmovido a todo el mundo debido a que la reina de belleza no solo era de las más jovenes sino que había sido coronada en 2024 y desde aquel año nadie había ocupado su lugar por lo que llevaba dos años con su reinado. Por otro lado, una de las grandes sorpresas de esta lamentable noticia es que el fallecimiento ocurrió de manera repentina.

¿De qué murió la actual Miss Austria, Lucia Sisic?

Hasta el momento no se conoce la causa oficial de la muerte de la querida y reconocida reina de belleza. A pesar de la falta de información, lo que sí se ha revelado es que Lucia tenía un problema en su válvula cardíaca, razón por la que incluso se había sometido a diversas cirugías médicas, esto según lo reveló Die Presse, el periódico diario de información general editado en Viena, Austria. Por su parte, el mismo medio de comunicación dió a conocer que la reina de belleza tuvo su última operación al corazón en invierno, cirugía por la que Sisic se encontraba muy agradecida ya que los especialistas y médicos habían contribuido a que ella pudiera vivir de manera plena; "siempre han salvado mi vida con grandes esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido vivir una vida plena”, fueron algunas de las palabras que Lucía expresó a través de redes sociales.

Por otro lado, diversos mensajes de condolencias se hicieron presentes como el de la organización que selecciona a los titulares de Miss y Mister Austria, “Recordaremos a Lucia como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y condolencias sinceras están con su familia, amigos y todos aquellos cercanos a ella durante este difícil momento”, fue parte de emotivo mensaje que compartió en Facebook.

¿Quién era Miss Austria Lucia Sisic?

Miss Austria Lucia Sisic era una joven reina de belleza de 22 años de edad, misma que obtuvo el título de "Miss Austria" en 2024. En su cuenta de Instagram logró tener una comunidad de más de tres mil seguidores. En dicha red social Lucia compartía su estilo de vida, viajes y proyectos relacionados a su carrera profesional.