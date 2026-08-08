Muere famoso conductor durante el estreno de su programa en vivo; así fueron sus últimos momentos al aire

La industria del entretenimiento se viste de luto. Muere el famoso conductor argentino, Pablo Balario, a los 49 años. Su muerte se produjo durante el estreno de su nuevo programa, en plena transmisión en vivo. Tras cerca de una hora y media al aire, el artista se desvaneció. Poco después, su lamentable deceso fue confirmado por medios locales.

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¿De qué murió Pablo Balario? Así fueron sus últimos momentos al aire

Pablo Balario falleció el pasado lunes, 3 de agosto, durante el estreno de su primer programa en streaming, titulado “La Comadreja TV”. De acuerdo con reportes locales, tras una hora y media al aire, el presentador sufrió una descompensación y se desmayó. De manera inmediata, fue trasladado a un hospital aledaño, donde el equipo médico confirmó su fallecimiento a causa de un infarto. Los hechos sucedieron en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires.

La noticia de su lamentable deceso fue confirmada a través de un emotivo comunicado en las redes sociales de su programa: “Con profundo pesar despedimos a Pablo Balario”, se lee en el escrito. “Hoy nos toca decir hasta siempre a una persona excepcional. Un ser de mucha luz, de esos que dejan huellas imborrables en cada lugar y en cada corazón”. El comunicado continúa describiendo a Pablo como “un líder nato, apasionado por lo que hacía”, destacando “su calidez, generosidad y su enorme calidad humana”.

¿Quién era Pablo Balario?

Pablo Balario fue uno de los locutores, periodistas y conductores más queridos en la región de la Sierra de la Ventana y Villa Arcadia en Buenos Aires, Argentina. A lo largo de su trayectoria, se encargó de conducir diversos eventos culturales, además de participar en proyectos artísticos y de entretenimiento. También se desempeñaba como vicepresidente de la Asociación Fomento de Villa Ventana, además de contar con una faceta como músico.

Sin duda, su muerte representa una gran pérdida para la comunidad y la industria del entretenimiento en general.

Descanse en paz, Pablo Balario.