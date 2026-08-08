¿Qué es el Yuzu? Ingrediente que subió a Lancer al balcón de MasterChef 24/7 este “Viernes de salvación”

En la cocina de MasterChef 24/7, los participantes deben utilizar toda su creatividad y conocimiento para sorprender a los jueces, y durante este “Viernes de salvación”, Lancer encontró en el reto de ingredientes poco comunes un elemento que le ayudó a conquisrar con su platillo y subir al balcón. Pero, ¿Qué es el yuzu?, un componente cítrico, que no es tan conocido en México y en los últimos años ha ganado popularidad en la gastronomía internacional debido a su particular sabor y aroma.

MasterChef 24/7: ¿Qué es el yuzu?

De acuerdo con Larousse Cocina, el yuzu es un "cítrico de la familia de las rutáceas cultivado en Japón pero originario de China". Añade que su carne es amarga y contiene abundantes semillas y que "posee un sabor parecido al de la toronja, con toques de mandarina.

La apariencia puede recordar a una mandarina o a un pequeño limón de piel amarilla, aunque su sabor es mucho más complejo. Se caracteriza por tener un aroma intenso y una combinación de notas ácidas, cítricas y ligeramente amargas.

Precisamente por estas características, el yuzu se utiliza en la cocina para aportar frescura, acidez y un aroma distintivo a diferentes preparaciones. El sabor es una de las razones por las que se ha convertido en un ingrediente atractivo para los cocineros de MasterChef México 2026.

De sabor ácido y aroma intenso, el yuzu se ha convertido en un ingrediente apreciado por chefs de todo el mundo.|Canva

El ingrediente que ayudó a Lancer a subir al balcón

Durante este “Viernes de salvación” de MasterChef 24/7, Lancer eligió el platón que incluía erizo de mar, crema de almendra y yuzu. El resultado le permitió conquistar el reto y subir al balcón, alejándose de la presión que enfrentan los cocineros que continúan en competencia y llegarán al "Domingo de eliminación"

Más allá de su integración en los platillos del programa, el yuzu demuestra que conocer nuevos ingredientes puede abrir un abanico de posibilidades en la cocina. Su acidez y aroma intenso lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan darle un giro diferente a sus recetas.

Así que, si al ver el reality culinario te preguntaste qué era ese ingrediente que utilizó Lancer, ahora sabes que el yuzu es un cítrico asiático con un sabor único que puede transformar desde una salsa hasta un postre.

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