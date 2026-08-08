MasterChef 24/7: la receta de ensalada de col morada de la Chef Zahie, deliciosa y en minutos

Si buscas una guarnición fresca, sencilla y diferente para acompañar tus comidas, la ensalada de col morada de la Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, es una opción que vale la pena probar. Con pocos ingredientes y un aderezo cremoso a base de yogurt y mayonesa, esta receta puede estar lista en cuestión de minutos. Es perfecta para hacer en casa y acompañar pollo crujiente y otros platillos.

MasterChef 24/7: receta de ensalada de col de la Chef Zahie

La receta forma parte de esas preparaciones prácticas que pueden convertirse en un acompañamiento habitual en casa, ya que combina el sabor ligeramente dulce y crujiente de la zanahoria y la col morada con la acidez del limón y el vinagre de manzana.

La Chef Zahie comparte una preparación fresca, cremosa y fácil.|Canva

"Crujiente, fresca y con un aderezo que hace toda la diferencia", escribió la Chef Zahie en Instagram para acompañar la receta y el procedimiento para realizar esta ensalada. La jueza de MasterChef México 2026 recomendó acompañar esta preparación con pollo e invitó a los seguidores a estar pendientes de la receta.

Ingredientes:



1/4 tza de yogurt natural sin azúcar

1/4 tza de mayonesa

2 cdas de jugo de limón

1/2 cda de vinagre de manzana

Sal

1/4 de cebolla, finamente picada

1/2 tza de zanahoria rallada

1/2 col morada, finamente picada

Pimienta

Perejil picado

Procedimiento:



En un bowl, mezclar el yogurt natural y la mayonesa hasta integrar. Agregar el jugo de limón, el vinagre de manzana y sal al gusto; mezclar nuevamente. Incorporar la cebolla y la zanahoria rallada. Añadir la col morada poco a poco y mezclar hasta que quede bien cubierta con el aderezo. Terminar con pimienta negra recién molida y perejil picado. Servir y disfrutar.

Una de las ventajas de esta receta de la Chef Zahie es que no requiere una preparación complicada ni técnicas especiales de cocina. La combinación de ingredientes aporta diferentes texturas y sabores, mientras que el aderezo ayuda a integrar todos los elementos.

Además, la col morada le da un color llamativo al plato, por lo que esta ensalada puede ser una alternativa sencilla para darle un toque diferente a la comida cotidiana. Si eres fan de las recetas prácticas de los Chefs del reality culinario, esta preparación es una buena opción para experimentar en casa y tener lista una guarnición en pocos minutos.

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