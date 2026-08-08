MasterChef 24/7: 4 recetas exóticas para pizzas dulces que le darán un toque sofisticado a tu mesa

Al pensar en pizzas dulces, a más de una persona le llegan a la mente sabores clásicos como la piña o la combinación de crema de avellana con fresas; sin embargo, siempre es posible ir más allá e intentar con nuevas combinaciones que podrían darle un toque MasterChef 24/7 a tu mesa... ¿qué tal si intentas prepararlas?

¿Qué recetas exóticas de pizzas dulces recomienda la IA para darle un toque MasterChef 24/7 a tu mesa?

Si el reto de pizzas que puso a sudar a los cocineros de MasterChef 24/7 en la Gala del pasado jueves te despertó el apetito, entonces acá te tenemos cuatro opciones recomendadas por la inteligencia artificial (IA) que fácilmente podrían convertirse en tus favoritas gracias a sus combinaciones de sabores poco comunes:

Pizza de Higo, Queso Gorgonzola y Miel de Trufa

El contraste entre el dulzor natural del higo, la potencia salina del queso azul y el aroma terroso de la trufa crea un perfil muy elegante.

Base: Masa tradicional o tipo Neopolitana pre-cocida.

Ingredientes:

Base de queso mascarpone o ricotta suave mezclada con un toque de ralladura de limón.

Higos frescos cortados en cuartos o rodajas.

Queso Gorgonzola o Roquefort desmoronado.

Nueces picadas o piñones tostados.

Miel infundida con aceite de trufa (para finalizar).

Hojas de albahaca fresca o rúcula baby.

Preparación:

Extiende la base de mascarpone sobre la masa.

Distribuye los higos, el gorgonzola y las nueces.

Hornea a alta temperatura (230-250 °C) durante 8 a 10 minutos hasta que los bordes estén dorados y el queso fundido.

Al salir del horno, decora con rúcula/albahaca y rocía un hilo de miel de trufa.

2. Pizza Thai de Mangos Rostizados, Chile Seco y Coco Tostado

Inspirada en el postre tradicional tailandés Mango Sticky Rice, esta opción fusiona notas tropicales, cremosidad de coco y un sutil toque picante.

Base: Masa fina y crujiente.

Ingredientes:

Base de crema de coco reducida con un toque de leche condensada o azúcar de palma.

Mango Ataúlfo en láminas o cubos finos.

Lascas de coco deshidratado sin azúcar.

Escamas de chile seco (chile de árbol o Gochugaru).

Hojas de menta fresca.

Gotas de jugo de lima recién exprimido.

Preparación:

Unta la crema de coco sobre la masa.

Acomoda las láminas de mango.

Hornea hasta que la masa quede crujiente.

Durante los últimos 2 minutos de cocción, espolvorea el coco para que se tueste sin quemarse.

Decora con el chile seco, la menta picada y unas gotas de lima.

3. Pizza de Peras al Vino Tinto, Brie y Cardamomo

Una combinación con perfil invernal y especiado donde la pera absorbe el color y sabor del vino.

Base: Masa sablée o masa de pizza tradicional estirada muy fina.

Ingredientes:

Peras firmes (variedad Bosc o Anjou) cocidas a fuego lento en vino tinto, canela, cardamomo y azúcar.

Queso Brie o Camembert en rebanadas gruesas.

Almendras fileteadas y tostadas.

Reducción del vino tinto de la cocción (almíbar espeso).

Preparación:

Lamina las peras previamente pochadas en el vino tinto especiado.

Cubre la masa con las rebanadas de queso Brie y coloca las peras encima.

Hornea a 220 °C durante 10 minutos hasta que el Brie se derrita por completo.

Agrega las almendras fileteadas y baña con la reducción de vino tinto espesada.

4. Pizza Exótica de Maracuyá, Chocolate Blanco y Pimienta Rosa

El acidez penetrante de la fruta de la pasión corta la dulzura grasa del chocolate blanco, mientras que la pimienta rosa aporta un matiz resinoso y cítrico.

Base: Masa dulce tipo galleta o foccacia fina ligeramente salada.

Ingredientes:

Curd o pulpa concentrada de maracuyá (sin colar totalmente para mantener crujientes las semillas).

Chispas o trozos de chocolate blanco de buena calidad (mínimo 30% manteca de cacao).

Hojas de tomillo fresco.

Pimienta rosa ligeramente machacada.

Preparación:

Precoce la masa por completo si usas una base de galleta, o cáneala al 80% si es masa tradicional.

Extiende una capa delgada de curd de maracuyá.

Distribuye el chocolate blanco y regresa al horno apagar solo para que el chocolate se suavice con el calor residual.

Decora con la pimienta rosa machacada y las hojitas de tomillo.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?