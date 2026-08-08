Kpop Demon Hunters: 4 ideas para hacer una carpeta escolar este regreso a clases 2026, inspiradas en Rumi, Zoey y Mira

Es oficial, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas muy originales y divertidas para decorar tu carpeta escolar al estilo Kpop Demon Hunters en donde las guerreras Huntrix serán las protagonistas.

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Para llevar a cabo estas ideas puedes usar los colores y materiales que más prefieras, pero deberás tener como base una carpeta física, de la que no importa que color sea ya que la forrarás y se ocultará el tono.

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