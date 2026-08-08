Muere querida influencer de manera repentina; su madre compartió la noticia con desgarrador mensaje

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto. Muere la influencer taiwanesa de buceo y estilo de vida, Li Runrun, de manera inesperada. Su lamentable muerte fue confirmada por su madre, quien se encargó de publicar un último y desgarrador mensaje en las redes sociales de su hija, donde agradeció a sus seres queridos por acompañarla en el servicio conmemorativo, el cual describió como su “último viaje”. Li Runrun tenía 36 años.

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“Ayer, mi querida Runrun se graduó: mi pequeña "Pez" completó la ceremonia final de su vida”; escribió su madre vía redes sociales. “Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento a sus familiares, amigos cercanos, mejores amigos y compañeros de buceo. (...) Como madre, quiero agradecerles por la compañía que compartieron con Runrun y por el cariño y la ayuda que tan generosamente le brindaron. Guardaré siempre en mi corazón el recuerdo de su bondad (...) Que Dios bendiga y proteja a cada amigo que amó y cuidó a Runrun. Gracias a todos”, agregó.

¿De qué murió la influencer Li Runrun?

De acuerdo a lo informado por la madre de la creadora de contenido, Li Runrun falleció el pasado lunes, 3 de agosto. La causa de su muerte no ha sido revelada públicamente por su familia, no obstante, su deceso causó gran impresión entre sus seguidores, pues todo parecía indicar que Li se encontraba bien, disfrutando de lo que más le gustaba hacer: el buceo. Por ahora, no queda más que esperar a que se den a conocer más detalles, pues su muerte se produjo de manera repentina.

¿Quién era Li Runrun?

Li Runrun destacó en el mundo de las redes sociales por compartir contenido enfocado al estilo de vida, el buceo y la conservación de la vida marítima. Tan sólo en su cuenta oficial de Instagram, contaba con más de 366 mil seguidores. Su última publicación la realizó el 19 de julio y se trató de una imagen hecha con IA en la que plasmaba su amor por el océano, acompañada de una emotiva reflexión: “Elegir un camino en la juventud siempre conlleva algunos arrepentimientos. Es imposible acertar siempre en la vida. Así que no hay necesidad de mirar atrás. Alguien estará ahí para compartir contigo un paisaje diferente”.

Descanse en paz, Li Runrun.