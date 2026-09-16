Qué hacer con los ganchos de las latas: el truco para duplicar espacio en el clóset

Cuando el clóset empieza a quedarse pequeño y hay que amontonar la ropa, no siempre hace falta comprar un mueble nuevo o hacer depuración de lo que ya no usas. Todo gracias a que existe un truco casero que es perfecto para ordenar la ropa sin gastar de más y para el que solamente se necesitan los "ganchitos" de las latas.

¿Cómo tener más espacio en el armario? El secreto que pocos conocen para optimizar el orden

Consigue argollas metálicas . El primer paso es juntar varios envases de envases vacíos y retirar el anillo con el que se abren . Luego tienes que lavarlas muy bien y asegurarte de que no quedan orillas filosas, para así evitar cualquier incidente y que sean fáciles de manipular.



. El primer paso es . Luego tienes que lavarlas muy bien y asegurarte de que no quedan orillas filosas, para así evitar cualquier incidente y que sean fáciles de manipular. Une dos ganchos . Para poder guardar más ropa en el clóset



. Para poder Cuelga la ropa. Una vez que está lista la estructura, ya solo tendrás que tomar un gancho vacío con los anillos de las latas y poner las prendas que quieras acomodar, para después colgar tu ropa en la barra como lo harías habitualmente. Solo considera que las que van en la parte inferior idealmente tienen que ser ligeras para que no se deforme la base.

3 formas de aprovechar las argollas de las latas para organizar tu ropa y accesorios

Pon dos aros en un mismo gancho para los accesorios . Si tienes muchos cinturones y mascadas, pero no te gusta guardarlos en cajones, puedes recurrir al truco de las latas para acomodar el clóset . En lugar de poner una argolla en la parte central, ponlas en los lados y así tendrás doble espacio.



. Si tienes muchos cinturones y mascadas, pero no te gusta guardarlos en cajones, puedes recurrir al . En lugar de poner una argolla en la parte central, ponlas en los lados y así tendrás doble espacio. Organiza tus looks . Para los días en que quieras ahorrarte tiempo al arreglarte, usa la estructura de ganchos para acomodar los atuendos que vas a usar por la mañana . De esta manera ya no tardarás tanto eligiendo qué ponerte.



. Para los días en que quieras ahorrarte tiempo al arreglarte, . De esta manera ya no tardarás tanto eligiendo qué ponerte. Argollas de latas para que la ropa no se arrugue. El proceso de planchar es bastante tedioso y no siempre resulta posible hacerlo, así que lo ideal es evitar las arrugas en medida de lo posible. Por ejemplo, poniendo las prendas delicadas en estructuras de latas y argollas en los ganchos para que la ropa no se maltrate.

