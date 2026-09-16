No tires las anillas de lata de los refrescos: cómo reutilizarlas para hacer animales para los niños

Las anillas de lata de los refrescos y las corcholatas metálicas de botellas de vidrio pueden reutilizarse para hacer pequeñas esculturas de animales. Con pintura, cartulina, fieltro y algunos elementos para decorar, estos objetos que normalmente terminan en la basura pueden transformarse en peces, mariposas, insectos, aves u otros animales imaginados por los pequeños.

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Además de darle una segunda oportunidad a materiales de uso cotidiano, esta propuesta de manualidad permite que los niños experimenten con formas, colores y texturas. La actividad creativa está pensada para niños mayores de 6 años y siempre con supervisión adulta.

DIY: ¿Qué materiales se necesitan para hacer esculturas de animales con anillas y corcholatas?

Para realizar las figuras se pueden combinar las distintas formas de las anillas y las corcholatas. Las primeras funcionan como estructuras alargadas o elementos del cuerpo de los animales, mientras que las tapitas metálicas pueden utilizarse como cabezas, cuerpos, alas o bases para pequeñas esculturas.



Corcholatas de metal seguras

Anillas de latas seguras

Pintura acrílica

Pinceles finos: permiten dibujar manchas, rayas, ojos, bocas y otros pequeños elementos.

permiten dibujar manchas, rayas, ojos, bocas y otros pequeños elementos. Pegamento de silicona líquida o pistola de silicona caliente

Ojos móviles pequeños: son una alternativa para darle expresión a las figuras. También se puede utilizar un marcador permanente negro.

son una alternativa para darle expresión a las figuras. También se puede utilizar un marcador permanente negro. Cartulina o fieltro: sirven para fabricar detalles como orejas, aletas, patas, alas, colas o picos.

Manualidades para hacer con niños: ¿Cómo hacer animales con anillas de latas y tapitas metálicas?

La propuesta puede adaptarse a diferentes niveles de dificultad y dejar que cada niño decida qué animal quiere construir. Una opción sencilla consiste en utilizar una corcholata como cuerpo o cabeza y agregar una o varias anillas como patas, alas, antenas o elementos decorativos.

Para comenzar, se puede pintar la corcholata con pintura acrílica y esperar a que seque completamente. Después, se pueden añadir los ojos móviles o dibujarlos con marcador permanente.

Las piezas de cartulina o fieltro se recortan para crear las características propias del animal. Estas son algunas ideas para llevar a acabo:



Una mariposa: una corcholata puede convertirse en el cuerpo y las anillas, en parte de las alas, complementadas con piezas de cartulina.

una corcholata puede convertirse en el cuerpo y las anillas, en parte de las alas, complementadas con piezas de cartulina. Un pez: una corcholata puede funcionar como cuerpo y el fieltro como aletas y cola, mientras una anilla puede utilizarse como detalle decorativo.

una corcholata puede funcionar como cuerpo y el fieltro como aletas y cola, mientras una anilla puede utilizarse como detalle decorativo. Un insecto: varias anillas pueden organizarse como segmentos del cuerpo y las corcholatas pueden aportar volumen a la composición.

Por tratarse de una actividad infantil, la supervisión adulta es indispensable durante todo el proceso. El uso de tijeras, silicona caliente, piezas metálicas y marcadores permanentes debe estar controlado por un tutor, que puede encargarse de los pasos que impliquen mayor riesgo.

Una vez terminadas, las figuras pueden utilizarse para decorar una habitación, formar un pequeño zoológico de animales reciclados o crear historias y juegos con los personajes. Así, unas simples anillas y corcholatas pueden convertirse en el punto de partida para una actividad manual que combina creatividad, reutilización y juego.