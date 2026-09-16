La clásica mampara de ducha tiene los días contados: esta es la nueva alternativa que es tendencia en 2026

La clásica mampara de ducha comienza a compartir protagonismo con una alternativa que gana fuerza en el diseño de baños de 2026: el cristal rugoso o con "efecto empañado". Su principal atractivo está en que permite el paso de la luz, pero difumina las siluetas y reduce la sensación de exposición, al mismo tiempo que aporta textura y un aspecto más decorativo.

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Esta tendencia en diseño de interiores se relaciona con una búsqueda cada vez mayor de baños que funcionen como espacios de bienestar y no únicamente como ambientes destinados a la higiene. Organizaciones profesionales como la National Kitchen & Bath Association (NKBA) destacan la importancia de combinar funcionalidad, materiales, iluminación y preferencias de privacidad en este sector del hogar.

¿Por qué el cristal rugoso o efecto empañado es tendencia en los baños de 2026?

A diferencia del vidrio completamente transparente, el cristal rugoso presenta una superficie o acabado que dispersa la luz y dificulta la visión nítida a través del panel. El acabado puede conseguirse mediante diferentes texturas, patrones o tratamientos que generan distintos niveles de transparencia.

Algunos reproducen una apariencia similar a la del vidrio esmerilado, mientras que otros incorporan relieves, ondas o dibujos que convierten la propia mampara en un elemento decorativo. Estas son las razones que explican su incorporación a los proyectos contemporáneos:



Mayor privacidad: el efecto difuminado permite reducir la visibilidad directa dentro de la ducha sin necesidad de recurrir a una cortina opaca.

el efecto difuminado permite reducir la visibilidad directa dentro de la ducha sin necesidad de recurrir a una cortina opaca. Entrada de luz: aunque la visión se encuentre parcialmente bloqueada, el material puede permitir que la iluminación atraviese el cerramiento y contribuya a mantener una sensación de amplitud.

aunque la visión se encuentre parcialmente bloqueada, el material puede permitir que la iluminación atraviese el cerramiento y contribuya a mantener una sensación de amplitud. Más textura visual: los relieves y acabados irregulares rompen con la apariencia completamente lisa del vidrio convencional y añaden interés a una superficie que habitualmente ocupa un espacio considerable del baño.

los relieves y acabados irregulares rompen con la apariencia completamente lisa del vidrio convencional y añaden interés a una superficie que habitualmente ocupa un espacio considerable del baño. Estética más decorativa: dependiendo del patrón elegido, el cristal puede complementar baños minimalistas, contemporáneos, retro o incluso propuestas inspiradas en el diseño spa.

La diseñadora de interiores Sarah Barnard, conocida por sus proyectos residenciales centrados en materiales y bienestar, ha señalado la importancia de utilizar texturas y elementos sensoriales para enriquecer la experiencia de los espacios interiores. En un baño, un vidrio texturado puede cumplir precisamente esa función al sumar una dimensión táctil y visual al cerramiento.

¿Cómo incorporar una mampara de cristal rugoso sin perder amplitud en el baño?

El secreto está en elegir correctamente el nivel de textura y combinarlo con el resto de los materiales. Un cristal excesivamente opaco puede reducir visualmente la continuidad entre la ducha y el resto del ambiente, mientras que un acabado que difumine las figuras pero permita el paso de la luz conserva una sensación más ligera.

Es importante diferenciar entre los distintos productos que comercialmente pueden denominarse "vidrio esmerilado", "vidrio texturado", "cristal rugoso" o "efecto empañado". No todos ofrecen el mismo grado de privacidad ni tienen idénticas características de limpieza y mantenimiento.

En cuanto a la decoración, el cristal rugoso puede combinarse con piedra natural, porcelánicos de aspecto pétreo, madera tratada para ambientes húmedos y metales cálidos. La iluminación indirecta también puede destacar los relieves del vidrio y hacer que el cerramiento se convierta en uno de los puntos focales del baño.