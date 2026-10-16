Muere querido conductor de televisión a los 58 años frente a su esposa; sufrió un paro fulminante

El mundo noticiosos se viste de luto luego de confirmarse la muerte de uno de los rostros más queridos de la televisión argentina, el periodista Francisco Confessore, esta noticia no solo sorprendió a la audiencia sino que también tomó por sorpresa a sus compañeros.

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Confessore, fue un reconocido meteorólogo argentino y su muerte a los 58 años fue confirmada la madrugada de este viernes 16 de octubre por parte de su familia y comunicada en vivo por sus colegas de Todo Noticias (TN), quienes no ocultaron su tristeza ante estas palabras.

¿De qué murió Fernando Confessore?

De acuerdo con los primeros reportes de medios argentinos, el meteorólogo que trabajó por más de tres décadas sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba en su casa con su familia en el barrio porteño de Versalles.

Asimismo, se reveló que los hechos ocurrieron durante la madrugada por lo que su esposa Paula Gabriela Franco solicitó el apoyo de servicios médicos quienes acudieron al lugar junto con efectivos policiales para verificar el caso y dar las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar ( RCP). Sin embargo, los esfuerzos no permitieron reanimarlo y fue declarado muerto en la escena. Tras estos lamentables sucesos, los primeros reportes indican que Confessore sufrió un paro cardíaco.

¿Quién era Fernando Confessore?

Fernando Confessore fue un meteorólogo, periodista y divulgador científico argentino que construyó una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Su rostro logró popularizarse entre la audiencia gracias a sus intervenciones sobre el pronóstico del tiempo en los canales de noticia en los que colaboraba.

Antes de dar ese paso, trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994, donde participó en tareas relacionadas con la recepción e interpretación de imágenes satelitales. Su muerte hoy deja un profundo pesar entre sus compañeros. Mario Massaccesi fue uno de los encargados de comunicar el fallecimiento al aire y recordó los años compartidos con el especialista, así como su faceta familiar y su calidad humana.