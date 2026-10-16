Muere querida culturista a los 40 años; su inesperada partida deja a un niño de 11 años sin su madre

La comunidad del deporte especialmente del culturismo está de luto luego de confirmarse la muerte de la reconocida atleta Marianne von Gierke de 40 años. Su partida ha causado conmoción entres quienes seguían su carrera, especialmente porque había participado recientemente en importantes competencias internacionales.

Hoy, la muerte de la atleta chilena ha causado conmoción debido a que deja a una familia que enfrenta su ausencia. Marianne von Gierke, logró abrirse camino en el deporte profesional gracias a su disciplina y dedicación. Además de su trayectoria deportiva, la atleta era madre de un niño de 11 años y mantenía una relación con Juan Cofré García.

¿De qué murió Marianne von Gierke?

De acuerdo con reportes difundidos durante la noche del pasado 13 de octubre, Marianne von Gierke fue trasladada de emergencia a la clínica RedSalud Magallanes en Punta Arenas donde personal médico intentó reanimarla. Sin embargo, no fue posible salvarle la vida. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte de manera oficial, pero algunos reportes de medios chilenos han expresado que pudo tratarse de una muerte súbita. Mientras tanto, la noticia ha generado mensajes de condolencias entre sus seguidores.

¿Quién era Marianne von Gierke?

Como lo mencionamos nteriormente, Marianne von Gierke fue una fisicoculturista profesional chilena que también se desempeñó como abogada y entrenadora. Su nombre dentro de las competencias logró consolidarse cuando en 2014 inició su participación en las competencias y años después, consiguió la acreditación profesional de la IFBB Pro League.

En 2026 obtuvo una victoria en el Rising Phoenix, dentro de la categoría Women’s Physique, y posteriormente participó en el Mr. Olympia, celebrado en Las Vegas, donde consiguió el decimotercer lugar de su categoría.

Detrás de su preparación y sus logros también estaba su vida familiar. La deportista compartía su vida con Juan Cofré García y era madre de un niño de 11 años. Su pareja la acompañó durante distintas etapas de su carrera.