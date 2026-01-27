Muere inesperadamente famosa a los 35 años: ¿quién era y de qué murió?

El mundo del entretenimiento y las redes sociales se vistió de luto, pues se dio a conocer que la influencer Jéssica Daugirdas , originaria de Brasil, lamentablemente perdió la vida, después de una fuerte batalla contra el cáncer que había afectado su salud desde hace un tiempo.

De acuerdo con lo que se sabe, la joven fue diagnosticada con cáncer de colon hace tres años, tiempo en que enfrentó la enfermedad con muchas fuerzas, pero ahora se confirmó su partida. A través de las redes sociales, ella mostraba el paso a paso de su proceso y las experiencias que tuvo durante su padecimiento.

Así despidieron a la influencer Jéssica Daugirdas

En las plataformas digitales, familiares y amigos cercanos se despidieron de una forma muy emotiva. En la publicación aparece una imagen de Jéssica Daugirdas, acompañada de un emotivo mensaje.

Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica. Dios, en su infinita sabiduría, ha acogido a nuestra guerrera, quien luchó valientemente hasta el final, con fuerza, fe y valentía. En este momento de dolor, nos unimos en oración para que el Señor consuele los corazones de todos los familiares y amigos, y que la paz de Cristo sostenga a cada uno. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe

Unas horas antes de su fallecimiento, su hermana decidió compartir un mensaje en donde compartió el reporte médico de la creadora, detalló que Jéssica Daugirdas permanecía hospitalizada en la unidad de cuidados semi-intensivos, ya que tenía un caso grave de sepsis.

También, mencionó que estaba siendo tratada y se encontraba rodeada de sus familiares más cercanos. Recordemos que la joven fue diagnosticada con cáncer de colon, el cual es un tipo de tumor maligno que se origina en el intestino grueso, el cual está en la parte final del tubo digestivo.

