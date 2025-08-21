Muere Frank Caprio, “el juez más amable del mundo”, a los 88 años

La familia de Frank Caprio, por medio de Instagram, informó que el juez falleció este miércoles a los 88 años a causa de un cáncer de páncreas. Frank Caprio fue conocido por el programa ‘Caught in Providence’, donde su compasión, bondad y empatía fueron reconocidos durante los juicios virales.

La causa de la muerte de Frank Caprio

Detrás de cámaras y en juicios aparentaba ser un hombre fuerte, pero la realidad es que en el año 2023, Frank Caprio fue diagnosticado con cáncer de páncreas.

“Falleció pacíficamente a la edad de 88 años después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas. Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio marcó la vida de millones a través de su trabajo en los juzgados y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían”.

Escribió su familia, por medio de la cuenta oficial de Instagram del juez. Frank siempre fue un hombre alegre y fue tan grande su fama no solo por sus casos mediáticos donde fungió como juez, sino que siempre dio visibilidad a los casos de interés social.

El último mensaje de Frank Caprio

En los últimos meses, antes de su muerte, Frank Caprio, compartió un poco de su proceso en el hospital, ya que eran frecuentes sus visitas y luchó hasta el último instante. “El juez más amable del mundo”, compartió un último video, donde agradeció y se despidió de todos aquellos que lo conocieron y todos los que hicieron una oración para que sanara.

Frank reconoció que se encontraba en sus últimos momentos de vida, pero fue muy claro en que se sentía muy tranquilo y acompañado de sus familiares. Al final del video pidió a sus seguidores que siempre lo recordaran.

“Me dirijo a ustedes una vez más pidiéndoles que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones. Creo que el Todopoderoso allá arriba nos está mirando a todos, así que recuérdenme, por favor”.