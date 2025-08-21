La familia Fernández vuelve a estar en el centro de la conversación y esta vez no es por música ni escándalos, sino por una noticia llena de ternura: Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, están esperando a su primer bebé en común.

Incluso la pareja ya confirmó que será una niña. Sin embargo, existen dudas sobre cómo podría lucir la bebé una vez que nazca. ¿Será que se parece más al cantante o a la modelo? Para hacer un acercamiento, usamos la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT para “imaginar” cómo podría lucir la pequeña cuando llegue al mundo. El resultado fue sorprendente.

Crédito: ChatGPT FOTO | Así podría lucir la hija Vicente Fernández Jr. y Mariana González cuando nazca, según la IA

Para la IA, la pequeña tendría un mayor parecido con su mamá, al heredar sus ojos, nariz y facciones únicas de ella. Sin embargo, el cabello y la forma de la cara podrían parecerse más a las de su padre.

No obstante, habrá que esperar hasta febrero de 2026 para conocerla de verdad, lo cierto es que la expectativa alrededor de “Baby Fernández” no deja de crecer.

¿Cómo anunciaron la noticia Vicente Fernández Jr. y Mariana González?

Vicente Fernández Jr. y Mariana González dieron el anuncio oficial el 19 de agosto, con una publicación en Instagram que rápidamente se volvió tendencia.

“Un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas”, escribieron, junto a una ecografía 3D donde mostraron por primera vez a su bebé. La publicación se llenó de corazones, comentarios y buenos deseos de sus seguidores, que celebran con ellos este nuevo capítulo en sus vidas.

Además, en televisión, la pareja partió un pastel que reveló el secreto sobre el género: el relleno rosa dejó claro que “Baby Fernández” —como ellos mismos la llaman— será una niña. La emoción no tardó en viralizarse y las redes se llenaron de mensajes y felicitaciones para la pareja.

¿Cuál es el nombre que tendrá la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González?

Aunque todavía no se sabe el nombre que llevará su hija, la pareja adelantó que tiene varias opciones en mente. Mariana dice que la quiere llamar “Isabela”, pero habrá que esperar a su nacimiento. Mientras tanto, la llaman con cariño “Baby Fernández”.

La llegada de la niña promete ser todo un acontecimiento no solo para la familia, sino también para el mundo del espectáculo.