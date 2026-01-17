Muere influencer tras luchar contra el cáncer

Se confirmó la muerte de la reconocida modelo japonesa e influencer , Aoi Fujino. La familia de la creadora de contenido dio a conocer la noticia por medio de un comunicado en las redes sociales.

La influencer de 27 años, documentaba constantemente su lucha contra un raro tipo de cáncer, que le había sido diagnosticado en 2023 y que por supuesto marcó su vida personal y profesional.

En su cuenta de Instagram la joven contaba con más de 70 mil seguidores y allí compartía su trabajo como modelo pero también su rutina del día a día. Cuando recibió el diagnostico de rabdomiosarcoma, un cáncer agresivo que afecta los tejidos blandos, Aoi Fujino tomó la decisión de hablar sobre su estado de salud por lo que convirtió sus redes en un espacio de información y acompañamiento.

¿Cuál fue la última publicación de Aoi Fujino?

Antes de que Aoi Fujino falleciera, tomó la decisión de publicar una carta en la que manifestaba su retiro definitivo delo mundo digital. Mediante el mensaje contó que había empeorado físicamente y atravesaba un desgaste constante. Así también dio a conocer que había regresado a su ciudad natal debido a que su salud empeoró.

Dada esta situación es que este último mensaje que publicó la influencer, hoy toma una gran relevancia para sus seguidores. Lo que ella dijo en su momento fue:

“Estoy luchando todos los días con mi cuerpo, que está al límite de sus fuerzas”.Además ella se encontraba triste al no poder darle un cierre a su carrera de la manera que hubiera querido.

Aoi Fujino había sido diagnosticada con este cáncer luego de visitar al médico por una perdida parcial de audición. Al someterse a una biopsia es que los especialistas pudieron confirmar que tenía un tumor maligno por lo que realizó quimioterapia. Lamentablemente a pesar de los esfuerzos médicos, terminó perdiendo la vida.

