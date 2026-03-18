Muere famosa influencer de moda a los 27 e interrogan a actor por estar en su departamento una hora antes del deceso

Este 17 de marzo se reportó la trágica muerte de la influencer turca Ayşegül Eraslan, quien tenía 27 años. Hasta el momento se desconoce la causa exacta del deceso y un compañero suyo, actor, fue interrogado por ser la última persona que la vio con vida.

La creadora de contenido tenía más de 361 mil seguidores en Instagram y solía compartir fotos de sus viajes y los glamorosos outfits que llevaba. Se había vuelto conocida en su país por participar en un reality show que consistía en mostrar su buen gusto al vestir y estilo propio.

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Muere influencer Ayşegül Eraslan a los 27 años

Ayşegül Eraslan fue encontrada muerta en su departamento de Estambul, ubicado en el distrito de Kağıthane. Según reportaron medios locales, los familiares de la influencer fueron a buscarla tras haber intentado contactarla; cuando nadie respondió a la puerta, llamaron a la policía. Una vez que se abrió el departamento, fue pronunciada muerta por las autoridades.

Videos de seguridad muestran que el actor Sunay Kurtuluș visitó el departamento de Ayşegül Eraslan una hora antes de su muerte y pasó poco tiempo ahí. El intérprete fue interrogado por la policía, pero no fue detenido.

Los abogados de Sunay Kurtuluș publicaron un comunicado para aclarar que el actor no estaba en el departamento cuando ocurrió la muerte de la influencer y que "solamente fue interrogado como parte de la investigación y ya dio la información necesaria a las autoridades relevantes, desde el inicio del proceso".

De acuerdo con el diario The Sun, en horas previas a su muerte Ayşegül Eraslan había hecho una serie de preocupantes publicaciones en Instagram. Compartió una nota manchada de sangre y pidió a sus seguidores que cuidaran a sus mascotas. "Lo único que sé es que yo era una buena persona. Nunca le hice mal a nadie", escribió también en posts que ya no están disponibles.

