Muere famosa influencer en reto viral: así fue el trágico momento

Lamentablemente se dio a conocer el fallecimiento de la creadora de contenido Emma Amit de 51 años, luego de consumiera “cangrejo del diablo” para cumplir un reto viral. Esta especie es tóxica por lo que acabó con la vida de la influencer en la Palawan, Filipinas.

Debido a este caso es que las autoridades locales han emitido una alerta de urgencia para que los residentes costeros eviten ingerir este tipo de crustáceos. La muerte de Emma fue el 4 de febrero cuando salió con sus amigos a recolectar mariscos y cangrejos en un manglar cercano a su casa.

¿Qué le pasó a la influencer Emma Amit?

Tras su muerte se hizo viral un video en el que se la puede observar cocinando diversos productos del mar en una olla con leche de coco y prueba lo que sería el llamado “devil crab”, también conocido como cangrejo tóxico de arrecife.

Las imágenes habían sido grabadas un día antes de la muerte y obtuvo 39 mil reproducciones, además de decenas de reacciones y comentarios. Sin embargo, al día siguiente de la grabación, Amit comenzó a presentar síntomas severos.

Los vecinos de la influencer dijeron que Emma comenzó con convulsiones por lo que fue trasladada a un centro de salud local. Su salud empeoró por lo que fue llevada a un hospital en donde estuvo inconsciente. Personas que la vieron manifestaron que le pusieron los labios azul oscuro que es el indicio de una intoxicación grave.

A food influencer named Emma Amit (51) from the Philippines (Palawan/Puerto Princesa area) reportedly died after eating a highly toxic "devil crab" while filming content for social media. She foraged it in a mangrove forest on February 4, 2026, ate it (cooked in coconut milk),… pic.twitter.com/Eb0PrXq7zt — NO CONTEXT POSTS (@PostsNoContext) February 12, 2026

A pesar de los esfuerzos médicos la influencer falleció dos días después. Las autoridades realizaron una inspección en su casa y encontraron caparazones de cangrejos de colores brillantes entre la basura, presuntamente de la especie conocida como 'cangrejo del diablo'.

También trascendió que Amit junto a su esposo eran pescadores experimentados y el pobre había muerto a sus 54 años luego de también haber ingerido este tipo de cangrejo.