Niño va al doctor por un cangrejo en la oreja y se hace viral | VIDEO

Aunque las vacaciones ya concluyeron, son muchos los incidentes que pueden ocurrir cuando las personas acuden a las playas. Incluso, es indispensable que las familias estén muy al pendiente de los menores para evitar cualquier tipo de situación.

Tal es el caso de Kitzia Mitre, una mamá que se ha hecho viral en redes sociales al compartir un evento poco común que le sucedió a su hijo Pedro. Lo que parecía una tarde de diversión en la playa, se convirtió en un susto repentino, pues el menor tuvo que ser atendido por un médico después de que un pequeño cangrejo se introdujera en su oído.

¡No vivirá de videos! La hija de Sara la expone para hacerse viral [VIDEO] Sara asegura que su hija le causa muchos problemas por tratar de hacerse viral con sus videos y anticipa que su hija no conseguirá vivir de videos.

¿Cómo llegó un cangrejo a su oreja?

En un video que se compartió en las redes sociales de joven madre, se puede observar como el menor sostiene muy fuerte la mano a su mamá, quien no lo dejó en ningún momento, aunque ella hace todo lo posible por tranquilizarlo, el médico actúa de manera cuidadosa para poder sacar el cangrejo.

Entre lágrimas y preocupación, el menor le comenta a su mamá: “¿Me voy a quedar ciego?”, ante esto, la mamá intenta tranquilizarlo, mientras el médico con éxito logra extraer el cangrejo de su oído. Sin embargo, tras la incomodidad y el susto, el pequeño mostró curiosidad por el cangrejo. Aunque Kitzia, después del susto, lo tomó con tranquilidad y un poco de humor, pues en la descripción de video se puede leer:

De los creadores de ‘me picó una abeja’, llega un nuevo miedo desbloqueado: ‘me metió un cangrejo en la oreja’

Este hecho provocó un sinfín de comentarios, pues la rareza del hecho, dejó a varios usuarios sorprendidos, ya que muchos pensaron que esto era algo imposible de suceder.

Y aunque esté hecho, no pasó a mayores, en redes sociales se ha generado una conversación sobre el cuidado que se debe de tener con los menores cuando se encuentren en la playa.

