5 muñecas de Rumi que debes comprar si amas las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop son personajes que se han ganado el cariño del público por lo que se mantienen vigentes desde su estreno. Una de las más queridas es Rumi por lo que si eres amas la película pues no te pueden faltar estas muñecas.

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Puedes encontrar a Rumi como figuras de colección de marcas como Mattel y Funko que han lanzado increíbles versiones inspiradas en la líder y vocalista del grupo HUNTR/X.

¿Cuáles son las muñecas de Rumi coleccionables?

Si amas a las Guerreras K-Pop pues no te pueden faltar las siguientes muñecas de Rumi:

Colección de Muñecas de Moda y Acción

Mattel Kpop Demon Hunters Kpop rumi

Aquí tenemos una muñeca que viste el atuendo clásico que viste Rumi en la canción de apertura de las Guerreras K-Pop. Así es que la podemos ver con la c campera corta amarilla con hombreras de púas, shorts de tiro alto y su distintiva trenza morada. Incluye como accesorios clave su espada saingeom brillante y su micrófono de concierto.

Esta muñeca tiene detalles increíbles.|Mattel

Netflix Mattel Kpop Demon Hunters Rumi “Golden” Singing Movie Doll 2026

Otra opción es esta presentación de Mattel donde puedes encontrar una función de sonido integrada que brinda la posibilidad de reproducir tres fragmentos musicales diferentes de la película, incluyendo partes del coro de "Golden". Viene vestida con su traje brillante de tela suave y botas altas de combate.

Mattel Rumi Deluxe Battle

En este caso tenemos una muñeca que recrea las mejores secuencias de combate contra demonios. Esta es una opción ideal debido a que cuenta con 11 puntos de articulación que te permiten que Rumi pose de diferentes maneras con un equipo táctico de combate.

Figuras de Vinilo y Coleccionables

Funko Pop Animation K-pop Demon Hunter 2430 Rumi + Protector

Aquí tenemos una versión cabezona que es infaltable para los coleccionistas. La muñeca tiene 12 centímetros de altura y presenta una lista para tomar el centro del escenario junto a Mira y Zoey para interpretar sus mayores éxitos. Viene en su clásica caja con ventana para exhibición.

Esta versión es muy divertida.|Pinterest

Funko Pop Vinyl: Kpop Demon Hunters - Rumi 2430 Glow In The Dark Chase

Por último, tenemos esta opción que es muy buscada por los fanáticos. Lo principal que la diferencia de los demás es que cuentan con detalles que brillan en la oscuridad por lo que sin dudas queda marca la energía mística que llevan las Guerreras K-Pop.