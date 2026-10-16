4 ideas para hacer llaveros de Rumi, Mira y Zoey para llevar a todas partes

La película de KPop Demon Hunters sigue causando sensación y los artículos inspirados en sus protagonistas son de los más buscados para los fanáticos. Lo mejor de todo, es que también es posible crear lindas manualidades para estar en tendencia, como los llaveros de Rumi, Mira y Zoey que son ideales para usar como charm y transformar las mochilas sin tener que gastar en accesorios carísimos que no lucen originales.

Manualidades de KPop Demon Hunters: Los diseños de llaveros más bonitos inspirados en las HUNTRIX

Llavero de Rumi de las "Guerreras KPop" con fieltro. Uno de los mejores materiales para hacer manualidades en casa, es el fieltro, pues esta tela permite crear lindos diseños sin ser experto en costura Para un llavero de Rumi de las KPop Demon Hunters, puedes hacer un muñeco que represente solo su rostro y su emblemática melena morada. Agrega los detalles con botones o tela y coloca una argolla de metal para que se pueda colgar con facilidad.



4 ideas de llaveros con Rumi de las KPop Demon Hunters|Pinterest

Llaveros de KPop Demon Hunters en crochet con Mira. Las creaciones en crochet son una excelente alternativa para hacer artículos de las "Guerreras KPop" personalizados y bonitos. Una idea muy fácil consiste en crear un llavero tipo "amigurumi" con la cabeza de Mira. El pelo rosa es indispensable y puedes conseguir que quede idéntico con un estambre rosa vibrante.



4 ideas de llaveros con Mira de las KPop Demon Hunters|Pinterest

Llavero de Zoey de HUNTRIX tipo charms. Si quieres estar en lo último de las tendencias que arrasan en este 2026, entonces los charms que van colgados en bolsas y mochilas se volverán tus accesorios favoritos. Para que luzcas original y llames la atención, crea tus propios llaveros con la temática de KPop Demon Hunters usando solamente cuentas de colores para armar el nombre y un portarretrato miniatura, que es donde irá la ilustración de Zoey o tu protagonista consentida.



4 ideas de llaveros con Zoey de las KPop Demon Hunters|Pinterest

Llaveros de plástico con las canciones de KPop Demon Hunters. En caso de que no puedas elegir solo a una de las "Guerreras KPop" como tu favorita, puedes llevar contigo a las tres y tenerlas presentes en todas partes. Para salir de los modelos tradicionales, está la opción de hacer llaveros inspirados en las canciones de HUNTRIX. Solo necesitas imprimir las carátulas en tamaño miniatura, enmicar y perforar para colocar la argolla que requieren estas manualidades.

