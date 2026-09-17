Al borde de la muerte: Famoso conductor de TV Azteca revela que estuvo a punto de perder la vida: “Sé que pude haberme ido”

Carlos "Chicken" Muñoz es un conocido locutor y conductor de televisión mexicano, quien en las últimas horas conmocionó a todos sus seguidores al compartir desde su perfil personal en redes sociales cómo se encontró al "borde de la muerte" tras haber consumido un poke bowl, que lo llevó a enfrentar un choque séptico.

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¿Qué fue lo que le pasó a Carlos "Chicken"?

El conductor y rostro de El Otro Lado de Los Realities, Carlos "Chicken" Muñoz, fue recientemente hospitalizado y sometido a una cirugía de urgencia tras sufrir una peritonitis aguda que desencadenó en la ruptura de su apéndice. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, tras la cirugía se reportó al conductor estable y en proceso de recuperación.

¿Qué fue lo que dijo Carlos "Chicken" tras lo sucedido?

Tras salir del riesgo y en un mejor estado de salud, el conductor compartió algunas sensibles y personales palabras desde su cuenta oficial de Instagram, advirtiendo que días atrás no conocía los peligros a los que se enfrenta uno cada día. "No me imaginaba que un poke bowl de atún, al que siempre pensé como algo superhealthy, pudiera traer escondidas 3 bacterias y un virus, o que las manos de la persona del restaurante que lo preparó podrían no estar limpias".

No tenía idea de que existía un catéter que podía entrar por la yugular y llegar al corazón, ni comprendía que una máquina lanzándome chorros de norepinefrina sería la responsable de que mi cuerpo no se apagara. Hace una semana tampoco sabía que tengo un ángel guardián llamado @juanjosedelgadillomorales que literalmente me salvó la vida. Declaró el conductor.

Además, dentro de sus palabras, Chicken señaló que cuenta con una familia y amigos maravillosos, quienes estuvieron a su lado en todo momento. "Hoy, puedo contar esta experiencia como una anécdota, y hoy que sé que pude haberme ido, solo puedo celebrar la vida y a los míos. Gracias, vida, por esta nueva oportunidad". Concluyó el presentador.

¿Qué es una apendicitis aguda?

De acuerdo con la salud médica, una apendicitis aguda es la inflamación repentina del apéndice, la cual puede ser causada por una obstrucción de acumulación de bacterias, lo que puede derivar en una emergencia quirúrgica abdominal; de no ser tratada de manera oportuna o correcta, puede causar la muerte.