Muere querida Reina de Belleza de manera repentina en el día de su cumpleaños; esto se sabe

Los certámenes de belleza se visten de luto. Muere Putri Andriani Juficha, Miss Earth Indonesia, a los 26 años. La Reina de Belleza perdió la vida el pasado viernes, 14 de agosto, en el día de su cumpleaños. Su lamentable deceso fue confirmado a través de un comunicado compartido por la organización Miss Grand Indonesia, en el que dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

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“Con profundo pesar, la Organización Miss Grand Indonesia lamenta el fallecimiento de Putri Andriani Juficha, finalista de Miss Grand Indonesia 2025”, se lee en el escrito. “Fuiste más que una reina de belleza. Formaste parte de nuestra familia Grand; una alma hermosa cuya gracia, fortaleza y espíritu tocaron tantos corazones. Aunque tu camino junto a nosotros llegó a su fin demasiado pronto, los recuerdos, el amor y la luz que compartiste permanecerán para siempre en nuestros corazones”.

El escrito continúa con las más sinceras condolencias y oraciones por parte de la Organización para sus familiares y seres queridos. “Que tu hermosa alma encuentre la paz eterna. Que reciban fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”; agrega el comunicado.

¿De qué murió Putri Andriani Juficha, Miss Earth Indonesia?

De acuerdo con reportes locales, el lamentable fallecimiento de Putri Andriani Juficha se dio de manera repentina justo en el día de su cumpleaños. Si bien aún no se ha dado a conocer la causa de muerte oficial, hay quienes aseguran que pudo haberse tratado de un infarto. Dicho esto, no queda más que esperar a que se dé a conocer mayor información al respecto.

¿Quién era Putri Andriani Juficha?

Con tan sólo 26 años, Putri Andriani Juficha ya contaba con una trayectoria destacable en el mundo de los certámenes de belleza. En 2025 fue partícipe de Miss Grand Indonesia, donde fue semifinalista como representante de Sulawesi del Norte. Posteriormente, representó a su país en Miss Earth 2025.

Aunado a su gran pasión por las pasarelas, Putri también amaba involucrarse en las causas sociales. De hecho, la joven se encontraba estudiando la carrera de Derecho, además de tener un título en Comunicación y proyectos relacionados con el medio ambiente. Descanse en paz, Putri Andriani Juficha.