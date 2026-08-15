Muere famosa modelo a causa del terremoto de Colombia; luego de varios días reportada como desaparecida

Lamentablemente este sábado 15 de agosto se dió a conocer el fallecimiento de Luciana Valentina Marcano, una de las modelos más famosas y reconocidas, quien fue reportada como desaparecida el pasado lunes 10 de agosto, esto luego del terremoto que sacudió el país de Colombia en dicha fecha y el cual tuvo una magnitud de 7.4.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Luciana Valentina Marcano?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, la querida modelo Luciana Valentina Marcano fue resportada como desaparecida luego del derrumbe del edificio Ana Pilar, ubicado en Cali, Colombia. Si bien, el cuerpo especializado comenzo labores de busqueda, la joven permaneció desaparecida por varios días y fue hasta este sábado que se confirmó su fallecimiento. “Su partida deja sueños, proyectos y una historia que hoy permanece en la memoria de quienes la conocieron y esperaron noticias durante los días de búsqueda”, fueron algunas de las palabras que escribió un medio colombiano al confirmar la muerte de la joven. “Que Dios la tenga en su santa gloria”, “Vuela Alto mi Niña Hermosa, me quedan tus lindos recuerdos”, “Que pena Dios que en paz descanse”, son solo algunos de los comentarios que inundan la publicación.

Terremoto de Colombia 2026: Modelos que han fallecido

Lamentablemente el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado personas fallecidas como es el caso de la modelo Luciana Valentina Marcano, pero también de la modelo Antonia Lozano, junto a su madre y hermano, triste noticia que fue confirmada por Ángeles Agencia de Modelos. De acuerdo con los reportes, los tres se encontraban en el edificio Ana Pilar, ubicado en la ciudad de Cali, el cual se derrumbó por completo. Además de estos fallecimientos, recientemente el conductor José Fernando Patiño confirmó el fallecimiento de su padre Darío Patiño Rivera debido al terrible terremoto, “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, fueron algunas de sus palabras en redes sociales.