Muere famoso conductor de televisión a los 43 años en FATAL tragedia de choque de trenes

Previo a concluir el mes octubre el mundo del periodismo se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte del periodista español Raúl Triguero, quien fue identificado como una de las víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido en España el pasado 28 de este mes.

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El conductor de 43 años viajaba rumbo a Sevilla cuando ocurrió la tragedia, en un principio había sido reportado como desaparecido después del choque por lo que sus familiares, amigos y compañeros de trabajo permanecieron pendientes de cualquier información que pudiera revelar la situación Raúl. Sin embargo, tras varios días de incertidumbre este viernes se confirmó que perdió la vida en el accidente.

¿De qué murió Raúl Triguero y cómo fue el hallazgo?

Como lo mencionamos anteriormente, Raúl Triguero murió a consecuencia del accidente ferroviario que se registró cerca de Urda en la provincia de Toledo, España. Según información difundida el comunicador viajaba en el tren AVE que cubría la ruta Madrid- Sevilla, específicamente en el vagón número ocho.

De igual modo, se reveló que Raúl realizó ese viaje debido a motivos laborales ya que se vería con Amador Mohedano, hermano de la cantante Rocío Jurado, para entrevistarlo. Después del choque, el periodista quedó entre las personas cuyo paradero no había podido ser identificado. Tras hacer oficial que el comunicador había muerto sus compañeros del programa de televisión también reiteraron la noticia y lamentaron profundamente su partida.

¿Quién era Raúl Triguero, periodista de televisión?

Raúl González Triguero era un periodista especializado en información del espectáculo y la crónica social su nombre se consolidó entre el público español gracias a su trabajo como reportero de “Sálvame”, programa en el que participó durante aproximadamente una década. Posteriormente se incorporó al equipo de “¡De viernes!”, espacio de Telecinco en el que continuaba desarrollando su labor periodística.