Traición en La Granja VIP: cuántos tipos hay, en qué consiste cada uno y cómo mueven la tabla de nominados

Las cosas en La Granja VIP siempre están cambiando y las estrategias pueden derrumbarse de un momento a otro. Para muestra, todo lo que ocasiona el Viernes de Traición, donde uno de los nominados tiene la posibilidad de salvarse, pero otro de los Granjeros toma su lugar.

Sin embargo, esto no siempre es tan sencillo, pues nadie sabe qué Traición le tocará y si no es la que tenían en mente, todos sus planes podrían arruinarse ante sus ojos. Esto ocurre porque la tabla cambia drásticamente e incluso con los votos heredados, no todos sobreviven a esta etapa, justo como le pasó a Abigail Pak "Coreañera", que fue eliminada cuando la traicionaron. También, desata nuevas rivalidades, como la de Natalia Alcocer cuando traicionó a Kunno y él le respondió con un comentario muy fuerte.

Cuáles son TODOS los tipos de Traición que hay en La Granja VIP

Traición Simple . El Granjero que se salvó, elige solamente a uno de sus compañeros para enfrentarse a la tabla de nominados.

. El Granjero que se salvó, elige solamente a uno de sus compañeros para enfrentarse a la tabla de nominados. Traición Doble . El Granjero que fue traicionado, puede elegir a otra persona para que los dos queden nominados.

. El Granjero que fue traicionado, puede elegir a otra persona para que los dos queden nominados. Traición del Capataz . El Granjero que se salvó manda a alguien más a la tabla y después, el Capataz elige a otra persona. Es decir, se suman dos nominados.

. El Granjero que se salvó manda a alguien más a la tabla y después, el Capataz elige a otra persona. Es decir, se suman dos nominados. Traición en Cadena . El Granjero que se salvó, empieza una cadena nombrando a un Granjero y éste tiene que nombrar a otro. Este proceso se repite hasta llegar al último sin ser mencionado y éste es el que queda nominado.

. El Granjero que se salvó, empieza una cadena nombrando a un Granjero y éste tiene que nombrar a otro. Este proceso se repite hasta llegar al último sin ser mencionado y éste es el que queda nominado. Traición de Peones. El Granjero que se salvó, manda a alguien más a la tabla, pero ahora solo puede elegir entre los Peones. Esta dinámica es la única que todavía no se ha jugado en La Granja VIP Segunda Temporada

El Viernes de Traición puede cambiar por completo el rumbo de La Granja VIP|ESPECIAL

¿Cómo se define la Traición en La Granja VIP?

Uno de los aspectos que hace de La Granja VIP un reality tan emocionante, es que todo es impredecible cuando se trata del Viernes de Traición. Y es que si bien los Granjeros llegan con estrategias en mente, los que toman la "decisión final" son "Copetes" y "Canelo", un par de canarios de la suerte que eligen un papelito al azar, donde viene el tipo de dinámica que se seguirá en la noche.