Muere integrante de “Bely y Beto” en plena gira

Hay un profundo dolor en el equipo que integra el show de “Bely y Beto” ya que uno de sus colaboradores perdió la vida de manera repentina. Esta noticia fue confirmada en las redes sociales, donde los seguidores expresaron sus más profundos respetos.

El fallecimiento que se registró en las últimas horas fue de Samuel Garza quien era el community manager del show "Bely y Beto". Además, se conoció que el profesional murió una gira que están realizando fuera de México.

¿Qué le ocurrió al integrante de “Bely y Beto”?

Diferentes medios de comunicación manifestaron que el show infantil "Bely y Beto" se encuentra de luto tras sufrir la muerte del colaborador. Por el momento, no se han informado las causas del fallecimiento.

No obstante se sabe que el equipo está realizando los trámites para poder trasladar los restos a Monterrey, Nuevo León.

Desde los miembros del show no han realizado posteos sobre la muerte de Samuel Garza, pero sí su hermano que fue quien confirmó la noticia.

"Mi hermano partió a la patria celestial y ahora descansa junto al Padre. Le dijo Jesús: 'Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá'. San Juan 11:25", escribió el familiar.

|Crédito: Instagram Bely y Beto | @belyybetooficial

"Qué triste noticia" y "Te vamos a extrañar, vuela alto", fueron algunos de los comentarios que tuvo la publicación.

¿Quién es Bely y Beto?

Bely y Beto es un show destinado al público infantil. El mismo fue creado por Belinda Treviño ("Bely") hace más de 30 años. Al principio era un programa de televisión para los más pequeños y con el paso del tiempo se pudo consolidar como un proyecto de música, videos, espectáculos y productos oficiales.