¿Aitana estará en la Velada del Año VI para apoyar a Plex?; esta es la FOTOGRAFÍA que lo comprobaría

El gran día llegó, este 25 de julio se llevará a cabo la Velada del Año VI, evento de boxeo amateur y de entretenimiento creado por Ibai Llanos en donde uno de los streamers que subirá al escenario es Plex, quién es novio de la cantante española, misma que ha compartido una fotografía para desearle toda la suerte del mundo. Sin embargo, su mensaje ha cuestionado si la interprete de “Superestrella” podría llegar a Sevilla, por lo que aquí te decimos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Aitana estará presente en la Velada del Año VI?

Hasta el momento esta información hasta el momento no está confirmada por ella ni por ningún medio.

Información en proceso...