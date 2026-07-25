Así debes usar el delineador blanco para poder agrandar tu mirada

El maquillaje es una herramienta que nos permite poder resaltar aquellos rasgos que nos gustan y ocultar los que nos hacen sentir irregularidades. En este caso te vamos a contar sobre la técnica para agrandar tu mirada con delineador blanco.

La técnica en cuestión es utilizada tanto por profesionales como por aficionados ya que crea una ilusión óptica que hace que los ojos se vean más grandes, despiertos y luminosos. Ahora toma nota y llévalo a cabo fácilmente.

¿Cómo se realiza la técnica con delineador blanco?

Para realizar la técnica se tiene que tener en cuenta la línea de agua que corresponde al borde interno del párpado inferior. Cuando aplicas allí un lápiz de color blanco o marfil notarás como el ojo se aclara y se reduce el contraste natural que produce la sombra de las pestañas. Como resultado, la mirada parece abrirse y ganar amplitud visual.

Es un gran truco para las personas que necesitan combatir el aspecto de cansancio sobre todo cuando has tenido jornadas largas o pocas horas de descanso. Si lo combinas con máscaras de pestañas, sombras suaves o iluminados pues el efecto se verá potenciado.

Para aplicar esta técnica debes:



Mantener la línea de agua limpia antes de aplicar el delineador.

Elegir un lápiz cremoso y de larga duración para mayor comodidad.

Aplicar el producto con movimientos suaves, sin presionar demasiado.

Combinar el delineador blanco con máscara de pestañas para potenciar el efecto de amplitud.

Añadir un punto de iluminador en el lagrimal para lograr una mirada todavía más luminosa.

Si se busca un resultado más natural, optar por un tono marfil o beige claro en lugar de un blanco muy intenso.

delineador perfecto

El delineador blanco al iluminar la línea de agua hace que el ojo se vea extendido ya que el tono claro se integra con el blanco natural del globo ocular. Esto hace que el límite del ojo resulte menos evidente y transmita una sensación de mayor amplitud.

También debes tener en cuenta que brinda una luminosidad inmediata. Si la línea de agua presenta un tono rojizo como producto del cansancio o la irritación pues el delineador blanco neutraliza ese color para brindar una apariencia más fresca.