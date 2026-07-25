La deliciosa RECETA con huitlacoche del Chef Herrera de MasterChef 24/7 para disfrutar en minutos

El Chef Adrián Herrera, uno de los exigentes Jueces de MasterChef 24/7 , cautivó a sus seguidores de Instagram con un increíble consejo de cocina en el que el huitlacoche se convirtió en el protagonista principal... ¡hacer quesadillas con este ingrediente tiene su chiste, y así las puedes hacer con un sabor de lujo!

¿Cómo hacer quesadillas de huitlacoche al estilo MasterChef 24/7 con la receta del Chef Herrera?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 591 seguidores, el Chef Adrián Herrera publicó un breve video que causó furor porque en la grabación el Juez de MasterChef 24/7 compartió una receta de quesadillas de huitlacoche muy práctica y deliciosa... ¡todo sin perder el toque de la alta cocina!

Para estas quesadillas de huitlacoche necesitas los siguientes ingredientes:

Huitlacoche, ya sea comprado del mercado o raspado directamente del elote.

Manteca de cerdo al gusto (una cucharada o dos de preferencia)

Sal al gusto.

Una cebolla finamente picada.

Un diente de ajo pequeño también finamente picado.

Queso al gusto.

Epazote.

Tortillas de maíz, de preferencia recién hechas.

Para la preparación, este es el PASO a PASO que el Chef Herrera nos compartió:

Poner el huitlacoche (ya sea "rasurado" directamente del elote o comprado), la cebolla picada y el ajo en un sartén con la manteca de cerdo.

(ya sea "rasurado" directamente del elote o comprado), la cebolla picada y el ajo en un sartén con la manteca de cerdo. Dejar dorar los ingredientes en la manteca hasta que estén perfectamente integrados y cocidos; luego se sazona con sal al gusto.

los ingredientes en la manteca hasta que estén perfectamente integrados y cocidos; luego se con sal al gusto. En una tortilla poner queso al gusto , el guiso de huitlacoche y unas hojitas de epazote para darle un sabor intenso a nuestra quesadilla.

, el guiso de y unas hojitas de para darle un sabor intenso a nuestra quesadilla. Ya con el queso bien derretido, las quesadillas de huitlacoche se sirven con salsa. El Chef Herrera recomendó acompañar con salsa verde milpera, pero cualquier opción es buena.

"¡Ay, Dios mío! ¿Hay algo más mexicano que esto? ¡No!", exclamó el Chef Herrera al final del video que hasta el momento acumula 387 Me Gusta y toda clase de reacciones por parte de los fans... ¿se te antojó esta receta para ponerle un sabor bien mexicano a tu fin de semana?

¿Qué es el huitlacoche?

El huitlacoche es un hongo que crece entre los granos de maíz: es un ingrediente 100 por ciento mexicano que se obtiene por temporadas porque crece de forma natural en época de lluvias (entre junio y noviembre) y que se volvió parte de la gastronomía tradicional gracias a que es muy versátil y puede usarse en tacos, guisos, quesadillas, gorditas y hasta sopas; su sabor terroso y ahumado es fácil de identificar y le da un toque intenso a los platillos.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?