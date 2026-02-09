Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, confiesa que su nana lo maltrató cuando era niño. “Nunca se lo dije a mi mamá"

Nicolás Buenfil , hijo de Erika Buenfil, pertenece a la nueva generación de actores y artistas creativos que provienen de familias famosas en el espectáculo mexicano. Recientemente reveló una situación delicada y difícil que vivió en su infancia: una nana lo maltrató cuando era niño.

"Me trataba como un soldadito", contó Nicolás Buenfil acerca de su experiencia con esta cuidadora, durante un encuentro con medios. "Me llegó a jalar de las orejas, por ejemplo. Fue una situación bastante difícil yo nunca se lo dije a mi mamá tampoco, estaba muy chiquito y para mí eso era lo normal".

Ya como adulto, el hijo de Erika Buenfil se dio cuenta de lo grave que era la situación, según reveló ante los periodistas.

Nicolás Buenfil también vivió con bullying cuando iba a la escuela

Según mostró en su canal de YouTube el periodista Eden Dorantes, Nicolás también se manifestó sobre el bullying que vivió en sus años escolares. Explicó que algunos compañeros lo molestaban porque "era raro, era diferente y cosas así, del trabajo de mi mamá, incluso". Sin embargo, "nunca fue de golpes, gracias a Dios".

Nicolás admitió que su manera de proceder ante el acoso escolar fue un error, pues "nunca me defendí" y en lugar de eso intentó ganarse el respeto de quienes lo molestaban. Afortunadamente para él y, aunque no era la manera correcta de reaccionar, terminó consiguiendo ganarse ese respeto para evitar que lo molestaran.

El hijo de Erika Buenfil confesó que cuando ha enfrentado situaciones complejas ha preferido guardar silencio. "He vivido muchas cosas difíciles que he aprendido a pasar solo. Nunca he pedido ayuda y nunca la voy a pedir, me gusta aventarme yo solo, la verdad".

También manifestó su interés en llegar a escribir algún día un libro sobre sus experiencias. Incluso habló con los periodistas acerca de explicar lo que vive "un nepo baby". Esto último se refiere a las críticas que ha recibido, así como muchos otros hijos de famosos, por la ventaja que implica comenzar una carrera en el medio del espectáculo cuando tu familia forma parte de tal.

Ya en varias ocasiones Nicolás Buenfil ha asegurado que su interés dentro del espectáculo y el arte se encuentra más detrás de las cámaras que frente a ellas.

