En México, el Pan de Muerto ocupa un lugar importante dentro de las ofrendas relacionadas con el Día de Muertos, mientras que en España los llamados huesos de santo aparecen entre los dulces tradicionales asociados con el 1 de noviembre. Mientras que en el país azteca el aguacate suele terminar en guacamole, en Brasil lo mezclan incluso con azúcar.

La Secretaría de Cultura de México señala que el Pan de Muerto forma parte de la gastronomía tradicional de estas fechas, mientras que el portal oficial de turismo de España incluye los huesos de santo entre los postres de la temporada de otoño-invierno. En el país azteca el arroz suele servirse como guarnición; en Japón el arroz glutinoso puede convertirse en un dulce tradicional.

Mientras en México está el Pan de Muerto, en España existe un dulce tradicional llamado “los huesos de santo”|Pinterest

¿Qué son los huesos de santo?

Los huesos de santo reciben su nombre por su forma cilíndrica, que recuerda a pequeños huesos. Una de las recetas utiliza 150 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua para elaborar el mazapán. El relleno tradicional de yema requiere otros 100 gramos de azúcar, 50 mililitros de agua y cuatro yemas de huevo.

La preparación tiene varias etapas. Primero se elabora un almíbar con azúcar y agua, al que se incorpora la almendra molida para formar el mazapán. Después se prepara otro almíbar para mezclarlo con las yemas a baño María hasta conseguir una crema espesa.

Una vez frías ambas preparaciones, el mazapán se extiende, se corta en tiras de aproximadamente cuatro centímetros y cada pieza se enrolla hasta formar cilindros de alrededor de un centímetro de diámetro.

Mientras en México está el Pan de Muerto, en España existe un dulce tradicional llamado “los huesos de santo”|Pinterest

Así es el Pan de Muerto

En México, el Pan de Muerto es uno de los alimentos representativos de la celebración dedicada a los difuntos. La preparación incluye harina de trigo, huevo, azúcar y anís, aunque la receta cambia de acuerdo con la región del país.

Actualmente, ambas preparaciones mantienen una presencia estacional, aunque cumplen funciones gastronómicas distintas. En México, el Pan de Muerto forma parte de las ofrendas y de las reuniones familiares durante Día de Muertos. Mientras que en España, los huesos de santo aparecen como un postre tradicional de la temporada de Todos los Santos.