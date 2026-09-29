Hervir laurel con canela: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Hervir laurel con canela da como resultado una infusión aromática que tradicionalmente se consume por su sabor y se relaciona en el ámbito del bienestar con la digestión y la sensación de confort después de las comidas. Sin embargo, la mezcla también tiene otro uso.

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Ambas especias se caracterizan por su intenso sabor y aroma para usos culinarios. Pero también son perfectos aromatizantes de ambientes. Esta es la manera de usarlos para tal fin.

¿Para qué sirve hervir laurel con canela?

La combinación puede consumirse como una infusión caliente de sabor intenso y especiado. En el contexto de las prácticas tradicionales de bienestar, se la suele asociar con una sensación de alivio digestivo, especialmente después de comidas abundantes.

Para prepararla de forma sencilla se pueden utilizar unas hojas secas de laurel y un trozo pequeño de canela en rama por cada taza de agua. La preparación consiste en llevar el agua a hervor, incorporar ambos ingredientes, mantener una cocción suave durante unos 10 minutos y dejar reposar unos 10 minutos antes de colar.

El NCCIH también advierte que la canela utilizada en cantidades alimentarias suele considerarse segura, pero el consumo elevado o prolongado puede plantear problemas dependiendo de la cantidad de cumarina que contenga. Por ese motivo, quienes toman medicamentos o tienen alguna enfermedad deberían consultar con un profesional de la salud antes de consumir preparaciones concentradas de manera habitual.

¿Cómo usar laurel con canela para desodorizar el hogar?

Además de beberse, la infusión de laurel y canela puede utilizarse como aromatizante casero para desodorizar ambientes. En este caso, el objetivo no es sanitario: el vapor ayuda a dispersar los compuestos aromáticos de ambos ingredientes y puede contribuir a que una habitación huela temporalmente a especias.

Una forma sencilla consiste en preparar la misma infusión en una olla y dejarla unos minutos a fuego muy bajo, siempre bajo supervisión. También se puede retirar del fuego, dejar enfriar y colocar en un recipiente con atomizador para rociar en los ambientes del hogar.

Desde la aromaterapia, especialistas como Valerie Ann Worwood y Mindy Green han documentado el uso tradicional de aromas de especias y plantas aromáticas, entre ellos la canela y especies de laurel, dentro de prácticas orientadas al bienestar sensorial. La combinación de ambos puede resultar atractiva para perfumar un ambiente.