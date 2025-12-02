Omar Chaparro publica FOTO desde el hospital: esto le pasó

Omar Chaparro encendió las alarmas entre sus seguidores después de publicar una foto desde el hospital. El actor acompañó la imagen con un mensaje en el que explicó qué sucedió y cómo evoluciona su estado, generando una oleada de preocupación y apoyo en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el también conductor subió una fotografía desde una clínica, donde comentó que debió ser sometido a una delicada cirugía recientemente a raíz de un accidente durante una filmación. "Estrenando rodilla, gajes del oficio, pero valió la pena la escena", escribió.

El artista además reveló detalles de la intervención y describió que fue una operación de rodilla, articulación que se lesionó durante el rodaje de la película Venganza, que se estrenará en cines el próximo 26 de febrero de 2026.

Chaparro también compartió varias imágenes desde el hospital, dejando claro que la intervención fue un éxito y que actualmente se encuentra en perfecto estado de salud, bajo los cuidados de su esposa.

Famosos le enviaron mensajes de aliento a Omar Chaparro

Tras dar a conocer su situación, no solo sus fanáticos y seguidores le dejaron mensajes de aliento, sino que muchas celebridades se solidarizaron con el actor y le consultaron si ya se encontraba bien, además de desearle pronta recuperación.

Cecilia Galliano fue una de las más preocupadas. En la publicación de Chaparro comentó: "¿Qué te pasó?", junto a emojis en forma de corazón y fue el propio Omar quien le respondió: "Hermosa!!! Me troné la rodilla jugando a ser Rambo".

Otros de los que escribieron en su posteo de Instagram fueron Iván Sanchéz y Marco Antonio Sólis ‘El Buki’, quienes le dejaron mensajes similares dándole aliento: "Ánimo querido".

Por otra parte, Manolo Cardona también se sumó a los saludos, al igual que otros actores, cantantes y deportistas como Yair ‘El Pantera’ Rodriguez, Diego Torres, Carlos Baute, entre otros reconocidos artistas de México y el mundo.