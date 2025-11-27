inklusion logo Sitio accesible
"¡Me acostumbré a recibir varios ‘no’s’!”, Omar Chaparro presenta su cuarto álbum musical

Omar Chaparro no quita el dedo del renglón en la música y lanza ‘El menos indicado’, su cuarto álbum. ¡Ojo al tema que le compuso al ‘niño Omar’!

Omar Chaparro no quita el dedo del renglón en la música y lanza ‘El menos indicado’, su cuarto álbum. Así se vivió la presentación del disco, donde la prensa le cantó “Las Mañanitas” por su cumpleaños 51. ¡Ojo al tema que le compuso al niño ‘Omar’!

