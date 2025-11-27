¿Se burló de Itatí Cantoral? Omar Chaparro explica su ‘imitación’ de ‘La Guadalupana’
Luego de que Itatí Cantoral reaccionara a la ‘imitación’ que le hizo Omar Chaparro de su peculiar canto a La Guadalupana, el conductor le responde y aclara la situación.
TV Azteca
Luego de que Itatí Cantoral reaccionara a la ‘imitación’ que le hizo Omar Chaparro de su peculiar canto a La Guadalupana, el conductor le responde y aclara la situación. Pero, ¿cómo recibe Omar Chaparro las críticas por su manera de cantar? Así respondió el conductor.
Galerías y Notas Azteca UNO